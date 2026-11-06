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عربي-دولي

في انتظار الضربة الأميركية.. الإيرانيون يتحضّرون لأسوأ السيناريوهات النووية

Lebanon 24
06-11-2026 | 15:36
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في انتظار الضربة الأميركية.. الإيرانيون يتحضّرون لأسوأ السيناريوهات النووية
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تتصاعد المخاوف في إيران من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً جديداً يستهدف منشآتها النووية، وسط تحذيرات من أن منشأة "جبل الفأس" شديدة التحصين قد تكون في صدارة الأهداف الأميركية، وفق تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.
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وتشير الصحيفة إلى أن المخاوف لا تقتصر على احتمال تنفيذ ضربة عسكرية تقليدية، بل تشمل سيناريو استخدام سلاح نووي لاستهداف المنشأة الواقعة تحت الأرض، من دون وجود تأكيد على أن واشنطن اتخذت قراراً بهذا الشأن.

وبحسب التقرير، تداول إيرانيون مقطع فيديو يتضمن إرشادات للتعامل مع احتمال وقوع انفجار نووي، ويحذر من انتشار الغبار المشع إلى مناطق واسعة، مع تقديرات بأن سكان المناطق القريبة قد لا يملكون سوى 10 إلى 15 دقيقة قبل وصول المواد الملوثة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن السلطات وزّعت أقراص اليود على سكان المناطق المحيطة بالمنشآت النووية، في إطار إجراءات احترازية تحسباً لأي تلوث إشعاعي.
 
منشأة غامضة تحت الجبال

تقع منشأة "جبل الفأس"، المعروفة باسم "كوه كولنغ غاز لا"، بالقرب من مجمع نطنز النووي وسط إيران، وتُعد من المواقع التي تثير اهتمام المراقبين بسبب تحصيناتها العميقة تحت الأرض.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن أجزاء من المنشأة تقع على عمق يتراوح بين 80 و100 متر، فيما تُظهر صور الأقمار الصناعية مداخل أنفاق وأعمال تحصين، ما قد يجعل استهدافها بالقنابل التقليدية الخارقة للتحصينات أكثر تعقيداً.

ولا تزال طبيعة الأنشطة داخل المنشأة غير واضحة، إذ لا تتوافر أدلة علنية حاسمة تثبت استخدامها لتخصيب اليورانيوم أو تخزين مواد نووية.

طهران تتحسب لمواجهة جديدة

ويأتي الحديث عن هذه الاستعدادات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار الجدل بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني واحتمالات استئناف العمليات العسكرية.

وبينما تسعى المساعي الدبلوماسية إلى تجنب مواجهة جديدة، تعكس الإجراءات الاحترازية الإيرانية حجم القلق من احتمال اتساع نطاق أي هجوم ليشمل منشآت شديدة التحصين.

ورغم السيناريوهات التي يتناولها التقرير، لا توجد معلومات مؤكدة عن قرار أميركي باستخدام سلاح نووي ضد إيران، فيما تبقى المخاوف المرتبطة بـ"جبل الفأس" جزءاً من تقديرات المخاطر في ظل التوتر العسكري القائم.
 
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