زيلينسكي يحذّر من هجمات روسية جديدة على منشآت الطاقة والجسور في أوكرانيا

حذّر الرئيس الأوكراني ، الجمعة، من استعداد لتنفيذ موجة جديدة من الهجمات على ، تستهدف منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية المدنية، داعياً حلفاء بلاده إلى تسريع تزويدها بصواريخ الاعتراضية.

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وقال ، في خطابه المسائي، إن معلومات استخبارية تشير إلى تحضيرات روسية لشنّ هجمات على قطاع الطاقة والجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو، إلى جانب منشآت البنية التحتية المدنية.

وأضاف أن والجيش الأوكرانيين يستعدان للتعامل مع أي هجوم محتمل، مشيراً إلى أن الوضع "ليس سهلاً".

وشدّد الرئيس الأوكراني على حاجة بلاده إلى صواريخ اعتراضية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي، قائلاً إن كل اتفاقية وكل يوم يحملان أهمية في ما يتعلق بمواعيد التسليم، ومناشداً الدول الحليفة عدم تأخير إرسال هذه الصواريخ.