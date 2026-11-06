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عربي-دولي

6% فقط تصلهم المساعدات.. تحذير من كارثة إنسانية في السودان

Lebanon 24
06-11-2026 | 16:46
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6% فقط تصلهم المساعدات.. تحذير من كارثة إنسانية في السودان
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حذّرت الأمم المتحدة من أن ملايين النازحين في السودان يواجهون خطر البقاء من دون مأوى، في ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني واستمرار تداعيات الحرب التي اندلعت عام 2023.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن 936 ألف شخص فقط تلقوا مساعدات للإيواء والمستلزمات المنزلية الأساسية، من أصل 15.4 مليون شخص يحتاجون إليها بصورة عاجلة، أي ما يعادل 6% من إجمالي المحتاجين.

وأكدت المنظمتان، في بيان مشترك، وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، محذرتين من تفاقم أوضاع النازحين ما لم يتوافر تمويل عاجل.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، إن مستودعات المنظمة "فارغة تماماً الآن"، رغم توزيع أكثر من 40 ألف خيمة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن نقص الموارد حال دون الوصول إلى معظم المحتاجين.

من جهته، كشف نائب ممثل مفوضية اللاجئين في السودان، أبو بكر جالو، عن تأمين ثلث مبلغ 179 مليون دولار فقط، وهو التمويل المطلوب لتوفير المأوى خلال العام الحالي.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان، البالغة نحو 2.9 مليار دولار، لم تحصل حتى الآن على نصف التمويل المطلوب.

ويشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ لا يزال نحو 8.6 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، فيما فرّ ملايين آخرون إلى دول مجاورة، وسط دمار واسع طال المنازل والبنى التحتية نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

قوات الدعم السريع

الأمم المتحدة

جابة الإنسان

منظمة الدول

محمد رفعت

النازحين

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