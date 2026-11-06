عرض أميركي بـ20 مليون دولار مقابل معلومات!

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أعلنت الأميركية (CENTCOM) عن مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار، مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالبرنامج ، في خطوة تعكس استمرار المساعي الأميركية لكشف تفاصيل هذا البرنامج وقدراته.ويشمل تقديم معلومات عن المنشآت النووية والمعدات المستخدمة فيها، فضلاً عن العلماء والكوادر العلمية والفنية المرتبطة بالبرنامج، وتحركات هؤلاء الأشخاص وعمليات نقل المعدات والمواد ذات الصلة.كما يتضمن العرض إمكانية توطين الأشخاص الذين يقدّمون معلومات، إلى جانب حصولهم على المكافأة المالية، في محاولة لتشجيع المطلعين على تفاصيل البرنامج النووي الإيراني على التعاون مع الجهات الأميركية.ويكتسب الإعلان دلالة خاصة في ظل التصريحات الأميركية السابقة التي تحدثت عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية خلال الضربات العسكرية، من دون أن تتوافر أدلة مستقلة حاسمة تؤكد حجم الأضرار أو مدى تأثيرها على البرنامج النووي. ويطرح العرض الجديد تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات التي تفتقر إليها ، وما إذا كانت تسعى إلى تحديد مواقع ومنشآت لم تطلها الضربات، أو تعقّب أنشطة نووية إيرانية لا تزال خارج نطاق معرفتها.