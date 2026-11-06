عن "عزل هيغسيث".. هكذا رد ترامب

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بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، رد الرئيس الأميركي على تقارير تحدثت عن إمكانية عزل بيت هيغسيث.وفي مقتطف من مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، مساء أمس الجمعة، تلقي سؤالا عما إذا كان لا يزال يثق في هيغسيث.وأجاب: "نعم، أثق به. انظر، لقد ربحنا حربين. انتصرنا في فنزويلا وحصلنا بالفعل على مليارات المليارات من الدولارات، وسنحصل على مليارات أخرى، وعلاقتنا جيدة جدا. يمكنك تسمية ذلك إقليما أو أي شيء آخر تريده. ربحنا تلك الحرب في أقل من ساعة".وعندما سئل: "هل تنسب الفضل في ذلك إلى بيت هيغسيث؟"، قال ترامب: "لا، لكنه كان جزءا من الأمر".وقد يواجه وزير الدفاع إجراءات لعزله بعدما يتولى السيطرة على في كانون الثاني المقبل، عقب المكاسب الكبيرة التي حققوها في الانتخابات.وأشارت تقارير إلى أن هيغسيث متهم بتوريط وترامب في حرب .وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي إنه يعتزم إجراء بعض التغييرات في حكومته.وأضاف: "أنا أحب أعضاء حكومتي. أعتقد أنهم جيدون. لكنني سأجري ربما بعض التغييرات. لا أريد أن أذكر أسماء".ومن المقرر أن تذاع المقابلة كاملة خلال برنامج "60 دقيقة"، غدا الأحد.