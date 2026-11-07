خلال الليل.. القوات الروسية تدمر 411 مسيّرة أوكرانية

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أفادت ، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت، خلال ساعات الليل، 411 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بالإضافة إلى فوق وبحر آزوف.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 411 طائرة مسيرة أوكرانية".وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات المسيرة دُمرت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وساراتوف، وسامارا، وتولا، وكذلك فوق وبحري آزوف والأسود.وكانت مصادر أوكرانية أفادت بأن الجيش الأوكراني شن هجمات على مواقع مختلفة في مقاطعات أوريول وساراتوف وروستوف الروسية، خلال الليل، مستهدفا مصفاة ساراتوف النفطية، إلى جانب مواقع لمنشآت صناعية وعسكرية رئيسية، وذلك في هجوم واسع وقع فجر السابع من نوفمبر.وأضافت المصادر أن حريقا اندلع في مصفاة نفط، فيما نشب حريق كبير بالقرب من مصنع "ألماز" العسكري، كما تم استهداف مصنع بروتون للإلكترونيات في أوريول.وردت ، اليوم السبت، بقصف صاروخي وبالطائرات المسيرة استهدف مناطق في وضواحيها ومناطق أخرى.