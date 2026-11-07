للمرة الأولى في تاريخها.. الصين تستقبل رائد فضاء أجنبياً على متن محطتها

Advertisement

أكدت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم السبت، أن رائد فضاء باكستانيا سينضم إلى طاقم المركبة الفضائية "شنتشو 24" في مهمة ستجعله أول شخص أجنبي يصل إلى .وأشارت "شينخوا"، نقلا عن المأهول الصينية، إلى أن رائد الفضاء سيكمل رحلة قصيرة في المدار، ثم يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "شنتشو 24"، دون تحديد موعد الإطلاق.وأضافت الوكالة أن هذه المهمة ستمثل أول رحلة فضائية مشتركة تجمع بين رواد فضاء صينيين وأجنبي في تاريخ برنامج للرحلات الفضائية المأهولة.وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت "شينخوا" أن المرشحين الباكستانيين، محمد ذيشان علي وخرام داود، بدآ تدريباتهما إلى جانب نظرائهما الصينيين، وأن الخطة أن يتم اختيار أحدهما للعمل اختصاصيا للحمولات على متن مهمة فضائية قصيرة الأمد.وأوضحت الوكالة أن التدريب ركّز على تنمية المهارات العملية والتشغيلية، كما تضمن "دروساً مكثفة في اللغة الصينية".وتأتي الرحلة المرتقبة في إطار اتفاقية وقّعتها الصين وباكستان في شباط 2025.