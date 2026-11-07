العام المقبل.. الرئيس الأوكراني يجري زيارة رسمية لبريطانيا

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ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ستستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة رسمية العام المقبل، بحسب “رويترز”.وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد الدقيق للزيارة لم يتحدد بعد، مضيفة أن المسؤولين يعتقدون أنه من غير المرجح أن تتزامن مع حضور زيلينسكي المتوقع لقمة مجموعة العشرين في مانشستر في تشرين الثاني 2027.تأتي الزيارة الرسمية المرتقبة في سياق الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لكييف منذ بدء الحرب الروسية في شباط 2022، وسعي الحكومة إلى تأكيد استمرار هذا الدعم على المدى ، في ظل التحديات العسكرية والاقتصادية التي تواجه .وتحظى العلاقات بين البلدين بتعاون وثيق في المجالات الدفاعية والأمنية، إذ قدمت بريطانيا مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وصواريخ وتدريبا للقوات الأوكرانية، إلى جانب فرض عقوبات على والعمل مع الحلفاء للحد من مواردها المالية المرتبطة بالحرب.