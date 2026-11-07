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عربي-دولي

العام المقبل.. الرئيس الأوكراني يجري زيارة رسمية لبريطانيا

Lebanon 24
07-11-2026 | 04:15
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العام المقبل.. الرئيس الأوكراني يجري زيارة رسمية لبريطانيا
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ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا ستستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة رسمية العام المقبل، بحسب “رويترز”. 
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وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد الدقيق للزيارة لم يتحدد بعد، مضيفة أن المسؤولين يعتقدون أنه من غير المرجح أن تتزامن مع حضور زيلينسكي المتوقع لقمة مجموعة العشرين في مانشستر في تشرين الثاني 2027.

تأتي الزيارة الرسمية المرتقبة في سياق الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لندن لكييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وسعي الحكومة البريطانية إلى تأكيد استمرار هذا الدعم على المدى الطويل، في ظل التحديات العسكرية والاقتصادية التي تواجه أوكرانيا

وتحظى العلاقات بين البلدين بتعاون وثيق في المجالات الدفاعية والأمنية، إذ قدمت بريطانيا مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وصواريخ وتدريبا للقوات الأوكرانية، إلى جانب فرض عقوبات على روسيا والعمل مع الحلفاء للحد من مواردها المالية المرتبطة بالحرب.
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