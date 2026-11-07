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عربي-دولي

أقراص اليود تعود إلى الواجهة في إيران.. طهران تستعد لسيناريو نووي!؟

Lebanon 24
07-11-2026 | 04:20
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أقراص اليود تعود إلى الواجهة في إيران.. طهران تستعد لسيناريو نووي!؟
أقراص اليود تعود إلى الواجهة في إيران.. طهران تستعد لسيناريو نووي!؟ photos 0
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أثارت تقارير صحافية بريطانية مخاوف بشأن الاستعدادات الإيرانية لاحتمال وقوع طوارئ نووية، بعدما أفادت صحيفة "التايمز" بأن السلطات توزع أقراص اليود على السكان المقيمين قرب المنشآت النووية، تحسباً لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة واستهداف مواقع نووية.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن التوزيع يستهدف السكان ضمن نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية خلال فترات الحرب، إلا أن وزارة الصحة نفت صحة التصريحات المنسوبة إليها، مؤكدة أن أياً من مسؤوليها لم يدلِ بتصريحات للصحيفة.

وفي سياق متصل، تحدث التقرير عن مخاوف من استهداف منشأة "جبل الفأس" المحصنة تحت الأرض قرب موقع نطنز، مشيراً إلى أن مسؤولين إيرانيين يدرسون احتمالات تصعيد عسكري جديد، وفقاً لما نقله صحفي إيراني متخصص.

وليست هذه المرة الأولى التي توزع فيها إيران أقراص اليود، إذ سبق أن أعلنت تقارير عن توزيع 180 ألف قرص من يوديد البوتاسيوم في مدينة بوشهر، التي تضم محطة للطاقة النووية.

وتُستخدم هذه الأقراص للحد من امتصاص الغدة الدرقية لليود المشع في حالات الطوارئ النووية، لكنها لا توفر حماية من بقية المواد المشعة أو الإشعاع الخارجي، ولا يُنصح بتناولها إلا بناءً على توجيهات السلطات الصحية المختصة.

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