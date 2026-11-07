أقراص اليود تعود إلى الواجهة في إيران.. طهران تستعد لسيناريو نووي!؟

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أثارت تقارير صحافية بريطانية مخاوف بشأن الاستعدادات لاحتمال وقوع طوارئ نووية، بعدما أفادت صحيفة "التايمز" بأن السلطات توزع أقراص اليود على السكان المقيمين قرب المنشآت النووية، تحسباً لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع واستهداف مواقع نووية.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أن التوزيع يستهدف السكان ضمن نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية خلال فترات الحرب، إلا أن نفت صحة التصريحات المنسوبة إليها، مؤكدة أن أياً من مسؤوليها لم يدلِ بتصريحات للصحيفة.وفي سياق متصل، تحدث التقرير عن مخاوف من استهداف منشأة "جبل الفأس" المحصنة تحت الأرض قرب موقع نطنز، مشيراً إلى أن مسؤولين إيرانيين يدرسون احتمالات تصعيد عسكري جديد، وفقاً لما نقله صحفي إيراني متخصص.وليست هذه المرة الأولى التي توزع فيها أقراص اليود، إذ سبق أن أعلنت تقارير عن توزيع 180 ألف قرص من يوديد البوتاسيوم في مدينة بوشهر، التي تضم محطة للطاقة النووية.وتُستخدم هذه الأقراص للحد من امتصاص الغدة الدرقية لليود المشع في حالات الطوارئ النووية، لكنها لا توفر حماية من بقية المواد المشعة أو الإشعاع الخارجي، ولا يُنصح بتناولها إلا بناءً على توجيهات السلطات الصحية المختصة.