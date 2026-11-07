بوتين: الإمارات ستستضيف الثلاثاء المقبل محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا

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أكد ، أن دولة الإمارات ستستضيف الثلاثاء المقبل محادثات ثلاثية تجمع والولايات المتحدة وأوكرانيا.وثمن بوتين دور دولة الإمارات في دعم مساعي إنهاء الأزمة ، ومساهماتها في تسوية الملفات الإنسانية.وقال بوتين: "من المقرر أن تبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، محادثات ثلاثية حول ؛ ونحن نعرب عن امتناننا للقيادة الإماراتية على ذلك.. فهي تقدم الدعم باستمرار في سبيل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وتساعد في تسوية المسائل الإنسانية المتعلقة بعمليات التبادل الإنساني".من ناحيته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع وأوكرانيا هذا الأسبوع سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، بالإضافة إلى نائبي سيرجي ريابكوف وميخائيل غالوزين، بحسب رويترز.وأضاف اليوم السبت أن الوفد سيضم أيضا إيغور كوستيوكوف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، ويوري زيغارلوفسكي أحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين كبار آخرين.ومن المقرر عقد المحادثات بين وكييف وواشنطن في أبو ظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، برئاسة ميدينسكي للوفد الروسي.