وسط تدابير أمنية مشددة.. تظاهرات جديدة اليوم في فرنسا

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تخرج تظاهرات جديدة اليوم السبت في في رابع نهاية أسبوع على التوالي وسط تدابير أمنية مشددة، على أن تتركز الاحتجاجات في حيث تعتزم حركة "السترات الصفراء" الاقتراب من مراكز السلطة، بعد يومين على تعبئة وطنية واسعة النطاق دعت إليها النقابات.وتظاهر 575 ألف شخص بحسب السلطات و1,6 مليون شخص وفق نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) الخميس الماضي في كافة أنحاء فرنسا للمطالبة بزيادة قدرتهم الشرائية.وتهدف التعبئة اليوم السبت لإبقاء الضغط على السلطات قبل يومين من مؤتمر دعت الحكومة إلى عقده صباح الإثنين بمشاركة النقابات وأصحاب العمل الفرنسيين، ولقاءات مع منظمات طلابية بعد الظهر.وأكد رئيس الوزراء في رسالة وجهها أمس الجمعة إلى الشركاء الاجتماعيين أنه يستمع إلى "التطلعات التي يتم التعبير عنها بشأن الأجور والقدرة الشرائية" و"هواجس" أصحاب العمل، مؤكدا أن المؤتمر "سيسمح بعرض الردود الملموسة على تطلعات الفرنسيين".ودعا الشبابية والنقابات المحلية إلى التظاهر السبت "ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب" ضمن مسيرة مرخص لها تسلك المسار نفسه الذي سلكته تظاهرات الخميس في باريس بين ساحة لا ريبوبليك وساحة لا ناسيون.من جانبها، قررت تنسيقية "السترات الصفراء" تنظيم مسيرة منفصلة تظهر تمايزها عن النقابات، فدعت إلى تجمع حظرته السلطات في ساحة الكونكورد.(أ.ف.ب)