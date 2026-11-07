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عربي-دولي

"وصمة عار على جبين العالم".. "حماس" تحذّر من كارثة غزة

Lebanon 24
07-11-2026 | 05:22
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وصمة عار على جبين العالم.. حماس تحذّر من كارثة غزة
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حذّرت حركة "حماس" من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل غرق مئات العائلات داخل خيامها نتيجة الظروف المعيشية القاسية، معتبرة أن استمرار هذه المعاناة يشكّل "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".
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وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً عن إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، محمّلاً الجهات الدولية المعنية، بما فيها "مجلس السلام" وممثله نيكولاي ميلادينوف، مسؤولية الإخفاق في ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدّد قاسم على ضرورة تحمّل الوسطاء مسؤولياتهم تجاه الاتفاقات المبرمة، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، ولا سيما السماح بإدخال المساعدات ومواد الإيواء بالكميات الكافية للتخفيف من معاناة السكان.

كما دعا جامعة الدول العربية إلى تحرك عاجل لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية المتواصلة، مؤكداً ضرورة اضطلاعها بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.
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جامعة الدول العربية

المجتمع الدولي

الدول العربية

قطاع غزة

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