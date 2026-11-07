"وصمة عار على جبين العالم".. "حماس" تحذّر من كارثة غزة

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حذّرت حركة " " من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ، في ظل غرق مئات العائلات داخل خيامها نتيجة الظروف المعيشية القاسية، معتبرة أن استمرار هذه المعاناة يشكّل "وصمة عار على جبين ".وقال الناطق باسم الحركة، حازم ، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً عن إلزام برفع الحصار عن القطاع، محمّلاً الجهات الدولية المعنية، بما فيها "مجلس السلام" وممثله نيكولاي ميلادينوف، مسؤولية الإخفاق في ضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.وشدّد قاسم على ضرورة تحمّل الوسطاء مسؤولياتهم تجاه الاتفاقات المبرمة، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، ولا سيما السماح بإدخال المساعدات ومواد الإيواء بالكميات الكافية للتخفيف من معاناة السكان.كما دعا إلى تحرك عاجل لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية المتواصلة، مؤكداً ضرورة اضطلاعها بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.