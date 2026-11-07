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عربي-دولي

واشنطن تحذّر رعاياها.. هجمات محتملة في المنطقة

Lebanon 24
07-11-2026 | 08:01
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دعت الولايات المتحدة، اليوم السبت، رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، محذّرة من تزايد خطر وقوع هجمات مسلحة قد تنفذها جماعة الحوثيين، إلى جانب ما وصفته بمساعٍ إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين في المنطقة.
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وجاء التحذير في تنبيه أمني أصدرته السفارة الأميركية في الإمارات، أشارت فيه إلى احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر، داعية المواطنين الأميركيين إلى متابعة مستجدات المطارات وشركات الطيران وإعداد خطط طوارئ مسبقة.

وذكّر التنبيه بهجمات سابقة للحوثيين استهدفت مطارات مدنية وبنى تحتية حيوية في السعودية، محذّراً من احتمال تصاعد الأعمال العدائية بسرعة.

كما حذّرت السفارة من احتمال استهداف إيران والجماعات الموالية لها مصالح ومؤسسات وشركات أميركية في الخارج، داعية رعاياها إلى تجنّب المظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً.

وشدّدت على ضرورة متابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات، وإبقاء الهواتف مشحونة، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي التابع لوزارة الخارجية الأميركية لتلقي التنبيهات الأمنية العاجلة.
 
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