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عربي-دولي

خلافات في طهران.. دعوة لتغيير فريق التفاوض مع واشنطن

Lebanon 24
07-11-2026 | 08:32
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طالب عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، بإعادة النظر في تشكيلة الفريق المكلّف بالتفاوض مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
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ووجّه نبويان دعوة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، لمراجعة أسماء أعضاء الوفد التفاوضي، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم الفريق في ضوء الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه المطالبة في وقت تواجه فيه المفاوضات الأميركية الإيرانية عقبات تتعلق بشروط طهران لإنهاء المواجهة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب المطالبة بتعويضات عن الحرب.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت في وقت سابق عدم إجراء تغييرات على الفريق التفاوضي، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية بإدارة المحادثات مع الولايات المتحدة.

وتسلّط مطالبة نبويان الضوء على الدعوات داخل البرلمان الإيراني لإعادة تقييم إدارة الملف التفاوضي، من دون أن تعني اتخاذ قرار رسمي بتغيير أعضاء الوفد أو تعديل مسار المحادثات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التباعد بين المواقف الأميركية والإيرانية بشأن شروط التسوية، فيما تبقى فرص إحراز تقدم دبلوماسي مرتبطة بمدى استعداد الطرفين للتوصل إلى تفاهم حول القضايا الخلافية.
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