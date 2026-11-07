"اتفاق أمني واسع" بين واشنطن وموسكو.. مقترح ترامب يثير قلق أوروبا

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أثار مقترح الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق أمني واسع مع ، يتجاوز إنهاء الحرب في أوكرانيا ليشمل مستقبل الأمن ، مخاوف لدى حلفاء ، وسط تحذيرات من إعادة رسم الترتيبات الأمنية للقارة من دون مشاركة الدول المعنية.وقال ، الخميس، عقب لقائه المبعوث الروسي كيريل ديميترييف في البيت الأبيض، إن وروسيا قد تكونان قريبتين من التوصل إلى اتفاق "كبير ورائع"، مشيراً إلى أنه لن يقتصر على أوكرانيا، بل قد يشمل "أوروبا بأكملها"، من دون الكشف عن تفاصيله.وفي السياق، أوضح المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن واشنطن تعمل على وضع إطار أمني أوسع، يتضمن ضمانات لأوكرانيا، وآليات للتشاور الدائم وإدارة الأزمات، وتعزيز الشفافية العسكرية، واتخاذ إجراءات متبادلة للحد من مخاطر التصعيد.لكن الطرح الأميركي أثار اعتراضات أوروبية، إذ شددت مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، على أن القارة تمتلك بالفعل منظومة أمنية قائمة، معتبرة أن المشكلة تكمن في انتهاك روسيا للاتفاقيات التي تستند إليها.وأكدت كالاس أن لا يملك حق النقض على القرارات المتعلقة بالأمن الأوروبي، مشددة على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق يمس مستقبل القارة.بدوره، حذّر البولندي رادوسلاف سيكورسكي من التوصل إلى تفاهمات بشأن أوكرانيا وأوروبا من دون مشاركة الدول الأوروبية، معتبراً أن مثل هذا الاتفاق سيكون غير مقبول سياسياً وغير قابل للتطبيق عملياً.من جهتها، رفضت كييف منح موسكو دوراً في تحديد مستقبل الأمن الأوروبي، مؤكدة أن أي تسوية يجب أن تحترم سيادة أوكرانيا واستقلال قرارها.وتأتي هذه التطورات قبيل محادثات ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، لبحث إنهاء الحرب والضمانات الأمنية وترتيبات مرحلة ما بعد النزاع.ورغم تأكيد واشنطن أنها ستواصل التشاور مع حلفائها ، تبقى الخلافات بشأن الضمانات الأمنية ومستقبل حلف شمال الأطلسي من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل.