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عربي-دولي

العراق يحذّر من حرب جديدة.. وطلب أميركي بشأن إيران

Lebanon 24
07-11-2026 | 09:29
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العراق يحذّر من حرب جديدة.. وطلب أميركي بشأن إيران
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حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من احتمال تجدد الحرب في المنطقة، معتبراً أن الظروف الراهنة تشير إلى إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
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وكشف حسين، في تصريحات للجزيرة، أن واشنطن طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع منافذها الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، مشيراً إلى أن العراق أبلغ طهران استعداده لإقامة علاقات صداقة وتحالف معها، لكنه يرفض أي تدخل إيراني في شؤونه الداخلية.

وفي الملف الاقتصادي، أعلن الوزير أن العراق خسر نحو 60 مليار دولار نتيجة توقف صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، موضحاً أن عمليات التصدير استؤنفت بعد التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن وطهران.

وعلى الصعيد الأمني، كشف حسين عن امتلاك بغداد معلومات بشأن استخدام جهات خارجية الأراضي العراقية لشن هجمات على دول الجوار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة عبر الحوار، بعيداً عن المواجهة المسلحة.

وأوضح أن رئيس الحكومة توصل إلى تفاهمات مع أربع فصائل بشأن ملف السلاح، مشيراً إلى موافقة "عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" على ضبط السلاح، فيما تتواصل المفاوضات مع "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله"، بالتوازي مع اتصالات تجريها بغداد مع طهران بشأن هذا الملف.

وفي ما يتعلق بالحدود السورية، حذّر الوزير من وجود مجموعات تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" على الجانب السوري، لافتاً إلى تشكيل لجنة رباعية تضم العراق وسوريا والأردن وتركيا لمكافحة التنظيم، إلى جانب تحركات عسكرية عراقية لمنع تسلل المسلحين وتهريب المخدرات.
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