العراق يحذّر من حرب جديدة.. وطلب أميركي بشأن إيران

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حذّر فؤاد حسين من احتمال تجدد الحرب في المنطقة، معتبراً أن الظروف الراهنة تشير إلى إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، في ظل استمرار التوتر بين وإيران.وكشف حسين، في تصريحات للجزيرة، أن طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع منافذها الحدودية مع باستثناء منفذين، مشيراً إلى أن العراق أبلغ طهران استعداده لإقامة علاقات صداقة وتحالف معها، لكنه يرفض أي تدخل إيراني في شؤونه الداخلية.وفي الملف الاقتصادي، أعلن الوزير أن العراق خسر نحو 60 مليار دولار نتيجة توقف صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، موضحاً أن عمليات التصدير استؤنفت بعد التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن وطهران.وعلى الصعيد الأمني، كشف حسين عن امتلاك بغداد معلومات بشأن استخدام جهات خارجية الأراضي لشن هجمات على دول الجوار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة عبر الحوار، بعيداً عن المواجهة المسلحة.وأوضح أن رئيس الحكومة توصل إلى تفاهمات مع أربع فصائل بشأن ملف السلاح، مشيراً إلى موافقة "عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد " على ضبط السلاح، فيما تتواصل المفاوضات مع "حركة النجباء" و"كتائب "، بالتوازي مع اتصالات تجريها بغداد مع طهران بشأن هذا الملف.وفي ما يتعلق بالحدود ، حذّر الوزير من وجود مجموعات تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" على الجانب السوري، لافتاً إلى تشكيل لجنة رباعية تضم العراق وسوريا والأردن وتركيا لمكافحة التنظيم، إلى جانب تحركات عسكرية عراقية لمنع تسلل المسلحين وتهريب المخدرات.