بديل عن مضيق هرمز.. تركيا تكشف عن مشروع إقليمي

أعلن هاكان فيدان، أن بلاده تعمل على إنشاء منظومة إقليمية جديدة لتأمين إمدادات الطاقة وحماية المصالح المشتركة لدول المنطقة، في ظل الاضطرابات التي شهدتها خطوط الإمداد نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" في إسطنبول، إن المنظومة المقترحة ستعتمد على آليات تعاون عملية بين دول المنطقة، بهدف تأمين خطوط الإمداد وفتح مسارات بديلة عن تلك التي توقفت بسبب إغلاق المضيق.

وانتقد الوزير التركي النظام الدولي القائم، معتبراً أنه بات عاجزاً عن معالجة الأزمات العالمية، بل يساهم في زيادة النزاعات والحروب، ما يستدعي تطوير حلول إقليمية تستند إلى التعاون المباشر بين الدول المعنية.

وأشار فيدان إلى إمكانية ربط منطقة الخليج بأوروبا عبر مسار يمر بمدينة البصرة وصولاً إلى ، بما يوفّر بديلاً لنقل الإمدادات في حال تعطّل الممرات البحرية.

كما كشف عن تسريع أنقرة خطوات تعزيز المبادرات الإقليمية، وفي مقدمتها "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تضم تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب توسيع التعاون مع الدول الأوروبية.

وشدّد على أن حماية خطوط التجارة والطاقة لا تتحقق بالقصف والضغوط العسكرية، بل عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً سعي تركيا إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة والغذاء وحماية طرق النقل من المخاطر المحتملة.