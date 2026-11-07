محاولة اغتيال طيار عسكري روسي... ماذا تكشف المعلومات؟

عُثر على ضابط روسي يبلغ 28 عاماً مصاباً بطلق ناري وفاقداً للوعي قرب أحد المباني السكنية في مدينة تامبوف، ، في حادثة تحقق فيها السلطات باعتبارها محاولة قتل، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه طيار عسكري برتبة ملازم أول.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميليتارني"، وقع الحادث في 6 تشرين الثاني، ونُقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم تكشف السلطات الروسية رسمياً عن هويته أو طبيعة عمله.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "The Insider" عن مصدر مطّلع على الحادثة، فإن المصاب هو سنيجكوف، وهو طيار عسكري برتبة ملازم أول، وقد أُطلقت عليه رصاصتان. إلا أن السلطات لم تؤكد اسمه أو صفته العسكرية، ولم تتمكن الصحيفة من التحقق بصورة مستقلة من هويته.

وأفادت بأن الرجل عُثر عليه صباح 6 تشرين الثاني فاقداً للوعي قرب أحد المباني في الجزء من المدينة، مصاباً بطلق ناري، قبل نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وفتحت السلطات تحقيقاً في محاولة قتل، فيما تعمل على تحديد ظروف الهجوم والجهات المتورطة فيه.

وأشار تحقيق "The Insider" إلى وجود صلات بين سنيجكوف والطيران العسكري الروسي، إذ أظهرت بيانات دخله لعام 2020 أن مكان عمله كان مدرسة للطيران العسكري، كما أظهرت سجلات عام 2024 تسجيله في منطقة "تامبوف-4" القريبة من مطار عسكري روسي.

ولفت التقرير إلى أن شقيق سنيجكوف لم ينفِ إصابة أخيه، لكنه لم يؤكد تعرضه لإطلاق نار، وردّ على سؤال بشأن الهجوم بالقول إنه لا يعلم، قبل أن يتوقف عن الرد على رسائل الصحافي.

ولم تُعلن السلطات الروسية حتى الآن هوية المهاجم أو دوافع إطلاق النار، كما لم تؤكد رسمياً أن الضحية طيار عسكري.