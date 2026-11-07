تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محاولة اغتيال طيار عسكري روسي... ماذا تكشف المعلومات؟

Lebanon 24
07-11-2026 | 11:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
محاولة اغتيال طيار عسكري روسي... ماذا تكشف المعلومات؟
محاولة اغتيال طيار عسكري روسي... ماذا تكشف المعلومات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عُثر على ضابط روسي يبلغ 28 عاماً مصاباً بطلق ناري وفاقداً للوعي قرب أحد المباني السكنية في مدينة تامبوف، وسط روسيا، في حادثة تحقق فيها السلطات باعتبارها محاولة قتل، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه طيار عسكري برتبة ملازم أول.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميليتارني"، وقع الحادث في 6 تشرين الثاني، ونُقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم تكشف السلطات الروسية رسمياً عن هويته أو طبيعة عمله.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "The Insider" عن مصدر مطّلع على الحادثة، فإن المصاب هو أرتيوم سنيجكوف، وهو طيار عسكري برتبة ملازم أول، وقد أُطلقت عليه رصاصتان. إلا أن السلطات لم تؤكد اسمه أو صفته العسكرية، ولم تتمكن الصحيفة من التحقق بصورة مستقلة من هويته.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الرجل عُثر عليه صباح 6 تشرين الثاني فاقداً للوعي قرب أحد المباني في الجزء الشمالي من المدينة، مصاباً بطلق ناري، قبل نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وفتحت السلطات تحقيقاً في محاولة قتل، فيما تعمل على تحديد ظروف الهجوم والجهات المتورطة فيه.

وأشار تحقيق "The Insider" إلى وجود صلات بين سنيجكوف والطيران العسكري الروسي، إذ أظهرت بيانات دخله لعام 2020 أن مكان عمله كان مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري، كما أظهرت سجلات عام 2024 تسجيله في منطقة "تامبوف-4" القريبة من مطار عسكري روسي.

ولفت التقرير إلى أن شقيق سنيجكوف لم ينفِ إصابة أخيه، لكنه لم يؤكد تعرضه لإطلاق نار، وردّ على سؤال بشأن الهجوم بالقول إنه لا يعلم، قبل أن يتوقف عن الرد على رسائل الصحافي.

ولم تُعلن السلطات الروسية حتى الآن هوية المهاجم أو دوافع إطلاق النار، كما لم تؤكد رسمياً أن الضحية طيار عسكري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنباء عن فشل محاولة اغتيال خليفة السنوار في غزة.. القناة 12 الاسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تكشف شبكة اغتيالات روسية
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة اغتيال في أستراليا؟ نائبة تصارع الموت بعد هجوم مروّع
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل خدعت حماس "الشاباك" في محاولة اغتيال العامودي؟
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التحقيق الروسية

لجنة التحقيق

كراسنودار

وسط روسيا

ري روسي

الشمالي

أرتيوم

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:01 | 2026-11-07
Lebanon24
14:57 | 2026-11-07
Lebanon24
14:45 | 2026-11-07
Lebanon24
14:38 | 2026-11-07
Lebanon24
14:01 | 2026-11-07
Lebanon24
13:55 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24