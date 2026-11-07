تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في غواتيمالا.. هجوم مسلح يودي بحياة نائب وثلاثة شرطيين

Lebanon 24
07-11-2026 | 11:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في غواتيمالا.. هجوم مسلح يودي بحياة نائب وثلاثة شرطيين
في غواتيمالا.. هجوم مسلح يودي بحياة نائب وثلاثة شرطيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل النائب الغواتيمالي خوليو سيزار بورتيو باز وثلاثة عناصر من الشرطة الوطنية المدنية، إثر هجوم مسلح استهدفه في بلدة ريو هوندو، التابعة لإقليم زاكابا شرقي البلاد، في منطقة معروفة بنشاط تجارة المخدرات.

ووقع الهجوم الجمعة 6 تشرين الثاني، حيث أُصيب بورتيو ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، قبل أن يعلن حزبه "الوحدة الوطنية للأمل" وفاته لاحقاً. وأفادت وزارة الداخلية بأن عناصر الشرطة الثلاثة قُتلوا أثناء تصديهم للهجوم المباشر الذي استهدف النائب، فيما لم تُعرف هوية المهاجمين الذين فرّوا من المكان.

وبحسب "الجزيرة"، أعلن الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو مقتل العناصر الثلاثة خلال تأدية واجبهم، ووجّه قوات الأمن إلى التعاون مع النيابة العامة لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقال أريفالو في منشور عبر منصة "إكس" إن حكومته لن تسمح للعنف الإجرامي بأن يهدد حياة الغواتيماليين وأمنهم، معرباً عن تعازيه لعائلات الضحايا.

كما نعى الكونغرس الغواتيمالي النائب بورتيو باز، ممثل دائرة زاكابا، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

ولم تعلن السلطات حتى الآن دوافع الهجوم أو هوية منفذيه، فيما يأتي الحادث بعد نحو ثلاثة أسابيع من مقتل المدعي العام السابق لمكافحة الفساد خوان فرانسيسكو سولورزانو فوبا بالرصاص في العاصمة غواتيمالا، في قضية أثارت مخاوف بشأن نفوذ الجريمة المنظمة واحتمال عودة الاغتيالات ذات الدوافع السياسية. ولم تثبت السلطات وجود صلة بين الحادثتين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في مهرستان.. مقتل شرطي إيراني بهجوم مسلح
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية: هجوم بمسيّرات أوكرانية على مقاطعة بريانسك يودي بحياة شخصين ويصيب 5 آخرين
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الايرانية: مقتل شرطي متأثرًا بإصابته في هجوم مسلَّح على سيّارة شرطة في مهرستان جنوب شرقي إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تدين هجوماً مسلحاً أودى بحياة ضابطين من حرس الحدود المصري
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

المدعي العام

قوات الأمن

فرانسيسكو

الكونغرس

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:01 | 2026-11-07
Lebanon24
14:57 | 2026-11-07
Lebanon24
14:45 | 2026-11-07
Lebanon24
14:38 | 2026-11-07
Lebanon24
14:01 | 2026-11-07
Lebanon24
13:55 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24