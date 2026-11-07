مسلّح قرب البيت الأبيض يهدّد بقتل ترامب: أصوات في رأسي طلبت مني اغتياله

أوقف جهاز الخدمة السرية الأميركي رجلاً مسلّحاً قرب في ، بعدما قال لعناصر الأمن إنه سمع أصواتاً في رأسه تطلب منه التوجه إلى العاصمة وقتل ، فيما عثرت القوات داخل السيارة التي كان يستقلها على ثلاثة أسلحة نارية وعشرات الطلقات.

وبحسب موقع "People"، وقعت الحادثة ليل الخميس 5 تشرين الثاني، عندما رصد عناصر الخدمة السرية رونّي يوردريكس غوانيبا كرينوس، وهو مواطن فنزويلي، داخل سيارة متوقفة في شارع كونستيتيوشن بالقرب من البيت الأبيض، بعدما لاحظوا تصرفات أثارت الشكوك.

وأوضحت الداخلي الأميركية أن العناصر اقتربوا منه للاستفسار عن وضعه، وخلال مواجهته أفاد بأنه سمع أصواتاً في رأسه تدعوه إلى المجيء إلى واشنطن وقتل . كما تبيّن أن السيارة التي كان بداخلها مُبلّغ عن سرقتها، وأقرّ بوجود أسلحة في داخلها.

وعثرت السلطات على ثلاثة أسلحة، بينها بندقية من طراز AR-15 ومسدسان، إضافة إلى عشرات الطلقات. وأُلقي القبض على كرينوس، الذي قالت الوزارة إنه دخل بصورة غير قانونية عبر ولاية في آذار 2024.

ووجهت إليه مجموعة من التهم المتعلقة بنقل الأسلحة النارية بصورة غير قانونية وحيازتها من دون تسجيل، وحمل مسدس من دون ترخيص، فضلاً عن تهم مرتبطة بسرقة السيارة واستخدامها من دون إذن وحيازة ممتلكات مسروقة.

ولا يزال الموقوف في عهدة السلطات الفدرالية، فيما أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن عناصر الخدمة السرية تمكنوا من توقيفه قبل أن يتمكن من إيذاء أي شخص.

، قال مدير جهاز الخدمة السرية شون إن الحادثة تعكس ارتفاع مستوى التهديدات المحيطة بالبيت الأبيض، مشيراً إلى تزايد عدد الأشخاص المسلحين الذين يتوجهون إلى محيط المجمع الرئاسي، ومؤكداً أن الجهاز يواصل التعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.