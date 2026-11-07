احتجاجات ضد مراكز البيانات تجتاح أوروبا... غوغل ومايكروسوفت في دائرة الاستهداف

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وبحسب موقع "Sweden Herald"، امتدت الاحتجاجات من فنلندا إلى الدنمارك وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، بمشاركة مجموعات ناشطة ومنظمات مدنية، في إطار تحرك منسق ضد التوسع السريع في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات .وفي العاصمة الفنلندية هلسنكي، سار متظاهرون أمام مكاتب شركة " "، وبلغ عدد المشاركين نحو 1500 شخص، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الفنلندية "Yle". وتخطط الشركة لإنشاء عدة مراكز بيانات ضخمة في فنلندا، إلا أن شبهات تتعلق بقطع الأشجار بصورة غير قانونية أدت إلى تعليق مشروعين كبيرين من هذه المشاريع.وفي الدنمارك، تجمع محتجون أمام مركز بيانات تابع لشركة "مايكروسوفت" بالقرب من مدينة كوغيه في زيلاند، فيما تأتي هذه التحركات امتداداً لاحتجاجات بدأت الجمعة الماضي في أمستردام، حيث أوقفت الشرطة ما يصل إلى 200 متظاهر بعد اقتحام موقع إنشاء مركز بيانات تابع لمايكروسوفت.وتأتي هذه التحركات ضمن حملة "Stop Dirty Data Centres"، التي دعت إلى وقف مؤقت لإنشاء مراكز البيانات الكبيرة في ، إلى حين وضع ضوابط تضمن معالجة آثارها البيئية والاجتماعية.ويحذر منظمو الحملة من أن التوسع في هذه المنشآت يفرض ضغوطاً متزايدة على شبكات الكهرباء ومصادر المياه والأراضي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على فواتير الطاقة والسكن وفرص العمل، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتوسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.وتطالب المجموعات المشاركة السلطات الأوروبية والوطنية والمحلية بتجميد المشاريع الكبرى مؤقتاً، وإخضاعها لنقاش عام وتقييم واضح لتأثيراتها قبل المضي في تنفيذها.