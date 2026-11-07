إلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة

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شملت توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، السبت، إلغاء عقود ثلاث شركات عاملة في مطار الموصل الدولي وإحالتها إلى شركات عالمية، على خلفية ارتباط الشركات بجهات مسلحة، وفق مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح المصدر أن القرار يشمل عقد شركة "سكاي بلس" لتأجير كاونترات المطار، وعقد شركة "سما المطار" لتأجير المرآب الداخلي غير المسقوف، إضافة إلى عقد شركة "الفيصل الشامخ" لتأجير مكتب التاكسي. (العربية)