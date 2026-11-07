إلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة

شملت توجيهات أصدرها رئيس علي فالح الزيدي، السبت، إلغاء عقود ثلاث شركات عاملة في مطار الدولي وإحالتها إلى شركات عالمية، على خلفية ارتباط الشركات بجهات مسلحة، وفق مصدر مطلع نقلت عنه "واع".

وأوضح المصدر أن القرار يشمل عقد شركة "سكاي بلس" لتأجير كاونترات ، وعقد شركة "سما المطار" لتأجير المرآب الداخلي غير المسقوف، إضافة إلى عقد شركة " الشامخ" لتأجير مكتب التاكسي. (العربية)