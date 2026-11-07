تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن.. وتكشف تفاصيل اتفاقها العسكري مع السعودية

Lebanon 24
07-11-2026 | 13:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن.. وتكشف تفاصيل اتفاقها العسكري مع السعودية
سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن.. وتكشف تفاصيل اتفاقها العسكري مع السعودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نفت سوريا صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال قوات عسكرية إلى اليمن، مؤكدة أن اتفاق التعاون العسكري الذي وقعته مع السعودية يركز على التدريب وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات العسكرية، في وقت أشارت فيه إلى إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ليشمل اتفاقاً للدفاع المشترك.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر دبلوماسي سوري تحدث إلى وكالة الأنباء السورية "سانا"، قوله إن التقارير عن إرسال قوات سورية إلى اليمن في الوقت الراهن "لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن أولويات دمشق تتمثل في تعزيز الأمن الداخلي وإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها.

وأوضح المصدر أن الاتفاقات العسكرية الحالية مع الرياض تشمل تدريب القوات وتعزيز قدراتها، إلى جانب تبادل الخبرات وتقديم الدعم الاستشاري، لافتاً إلى أن زيارات التنسيق السعودية إلى سوريا ستبدأ في كانون الأول المقبل، من دون تحديد مواعيدها أو المشاركين فيها.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في 4 تشرين الثاني توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن التعاون بين البلدين قد يتطور مستقبلاً إلى اتفاق دفاع مشترك، أو إلى انضمام سوريا إلى "تحالف مكة الدفاعي"، وفقاً للمصالح المشتركة.

ويضم التحالف كلاً من تركيا والسعودية وباكستان، وكانت الدول الثلاث قد عقدت اجتماعاً طارئاً في الرياض في 5 تشرين الأول لمناقشة التهديدات التي تواجه المملكة، وأعلنت تعيين أول أمين عام للتحالف، وفق بيان مشترك.

وتأتي التوضيحات السورية بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال عسكريين سوريين إلى السعودية لتقديم المشورة والتدريب، بما يشمل وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الناطق العسكري باسم الحوثي: ننفي الادعاء بإسقاط مسيّرة لنا في أجواء المدينة المنورة في السعودية
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الخطوة التالية بعد تفويض السيسي إرسال قوات للسعودية؟
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة "فلاي دبي" في تبوك
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تقارير تحدثت عن إرسالها قوات عسكرية إلى اليمن.. هكذا ردت دمشق
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 22:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

دبلوماسي

المملكة

السورية

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:01 | 2026-11-07
Lebanon24
14:57 | 2026-11-07
Lebanon24
14:45 | 2026-11-07
Lebanon24
14:38 | 2026-11-07
Lebanon24
14:01 | 2026-11-07
Lebanon24
13:55 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24