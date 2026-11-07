سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن.. وتكشف تفاصيل اتفاقها العسكري مع السعودية

نفت صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال قوات عسكرية إلى اليمن، مؤكدة أن اتفاق التعاون العسكري الذي وقعته مع يركز على التدريب وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات العسكرية، في وقت أشارت فيه إلى إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ليشمل اتفاقاً للدفاع المشترك.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر سوري تحدث إلى "سانا"، قوله إن التقارير عن إرسال قوات سورية إلى اليمن في الوقت الراهن "لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن أولويات دمشق تتمثل في تعزيز الأمن الداخلي وإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها.

وأوضح المصدر أن الاتفاقات العسكرية الحالية مع الرياض تشمل تدريب القوات وتعزيز قدراتها، إلى جانب تبادل الخبرات وتقديم الدعم الاستشاري، لافتاً إلى أن زيارات التنسيق السعودية إلى سوريا ستبدأ في كانون الأول المقبل، من دون تحديد مواعيدها أو المشاركين فيها.

وكانت السورية قد أعلنت في 4 تشرين الثاني توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد إلى الرياض، حيث التقى ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن التعاون بين البلدين قد يتطور مستقبلاً إلى اتفاق دفاع مشترك، أو إلى انضمام سوريا إلى "تحالف مكة الدفاعي"، وفقاً للمصالح المشتركة.

ويضم التحالف كلاً من والسعودية وباكستان، وكانت الدول الثلاث قد عقدت اجتماعاً طارئاً في الرياض في 5 تشرين الأول لمناقشة التهديدات التي تواجه ، وأعلنت تعيين أول أمين عام للتحالف، وفق بيان مشترك.

وتأتي التوضيحات السورية بعد تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال عسكريين سوريين إلى السعودية لتقديم المشورة والتدريب، بما يشمل وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة.