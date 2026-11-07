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عربي-دولي

من الهجمات السيبرانية إلى التلاعب بالعقول... تحذير إيطالي من تهديدات متصاعدة

Lebanon 24
07-11-2026 | 13:53
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من الهجمات السيبرانية إلى التلاعب بالعقول... تحذير إيطالي من تهديدات متصاعدة
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حذّر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو من تصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية وأشكال الحرب الهجينة، داعياً السلطات إلى استباق التهديدات بدلاً من انتظار وقوعها والتعامل مع تداعياتها.

وقال كروزيتو، في منشور على منصة "إكس"، إنه يتحدث منذ أربع سنوات عن مخاطر الحرب الهجينة، مشيراً إلى أن الاهتمام بمخاطرها ونقاط الضعف أمام الهجمات السيبرانية بدأ يتزايد الآن فقط.

ولفت الوزير إلى أن جوانب أخرى لا تزال موضع استهانة، ولا سيما ما وصفه بـ"الحرب الإدراكية"، التي تشمل تحديد سمات الأفراد، واستخدام البيانات الشخصية وعلوم الأعصاب للتأثير في سلوكهم، فضلاً عن التلاعب بالمعلومات.

وحذّر كروزيتو أيضاً من الحضور المتزايد للجهات المعادية في الفضاء الرقمي، معتبراً أن الحكومات قد لا تدرك مخاطر الحرب الإدراكية إلا بعد ظهور نتائجها وتداعياتها.

ودعا إلى تغيير طريقة التعامل مع التهديدات، قائلاً: "لنتوقف عن ملاحقة التهديدات ونبدأ باستباقها، بما في ذلك جعل تنفيذها أكثر صعوبة".

وشدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للأمن، وأن يتحول إلى أولوية وطنية، مؤكداً: "الآن، وليس عندما يكون الأوان قد فات".

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