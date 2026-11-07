هجوم مسلح يهزّ بولندا... 6 قتلى و15 جريحاً بإطلاق نار عشوائي

قُتل ستة أشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم شرطيان، في حادث إطلاق نار استهدف مدنيين في ساحة السوق الرئيسية وسط مدينة كراكوف جنوبي ، السبت 7 تشرين الثاني، فيما تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه به بعد إصابته خلال .

وبحسب موقع "Defence24"، بدأ الهجوم بعد الثالثة من بعد الظهر، عندما دخل رجل يقود سيارة "سوبارو" سوداء إلى الساحة التاريخية، وفتح النار عشوائياً على المارة، ما أثار حالة من الذعر ودفع أشخاصاً إلى الفرار والاحتماء داخل المتاجر القريبة.

وأفادت التقارير عن أن المهاجم أطلق النار أيضاً باتجاه ترام كان يمر في ساحة "فشستكيش شفيينتيخ"، ما أدى إلى تحطم نافذة مقصورة السائق، من دون تسجيل إصابات بين السائق أو الركاب.

واعترضت الشرطة المشتبه به قرب تقاطع شارعي ديتلا وسترادومسكا، حيث أطلق النار باتجاه عناصرها الذين ردوا عليه وأصابوه قبل توقيفه ونقله إلى المستشفى.

ووفق الموقع، فإن المشتبه به مواطن بولندي يبلغ 25 عاماً، وكان يرتدي ملابس ذات طابع عسكري ويحمل بندقية من طراز "AR-15"، فيما عثرت الشرطة داخل سيارته على أسلحة إضافية وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأصيب شرطيان خلال التدخل الأمني، أحدهما بطلق ناري، فيما تعرض الآخر لثلاث إصابات بالرصاص، ووُصفت حالته بأنها خطيرة جداً، وفق ما أكده البولندي مارتشين كيفيرينسكي.

ونفت الشرطة تقارير تحدثت عن وجود مسلح ثانٍ أو مقتل أحد عناصرها، مؤكدة أن منفذاً واحداً أوقف، وأنه مواطن بولندي.

، أنه يتلقى تحديثات مستمرة بشأن الحادث، وأن الشرطة تحقق في خلفياته وظروفه. كما أعرب الرئيس كارول نافروتسكي عن تعازيه لعائلات الضحايا، فيما توجه وزير الداخلية إلى كراكوف لمتابعة الإجراءات.

ولا تزال دوافع إطلاق النار غير معروفة، كما لم تعلن السلطات عن أي ارتباط للمشتبه به بجماعات متطرفة أو تنظيمات إرهابية، ولم تصنّف الحادث رسمياً على أنه عمل إرهابي.