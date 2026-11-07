بعد جراحة في الرئة... البابا لاوون: أنا بصحة جيدة نسبياً

كشف عن تحسّن وضعه الصحي بعد خضوعه لجراحة لعلاج السرطان في الرئة، مؤكداً أنه في "حالة جيدة إلى حدّ ما"، مع بدء جولته في ثلاث دول بأميركا اللاتينية.

وقال البابا، خلال حديثه إلى الصحافيين المتجهة إلى الجمعة 6 تشرين الثاني، إنه كان مقتنعاً بضرورة المضي في هذه الزيارة، معرباً عن امتنانه للمساعدة الطبية التي تلقاها.

ودعا البابا الأشخاص الذين يواجهون تشخيصاً بالإصابة بالسرطان إلى "عدم الخوف"، مشدداً على أن التشخيص المبكر هو "أفضل وسيلة" للتعامل مع المرض.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، بدأ البابا جولته من أوروغواي، التي تُعدّ الأقل كاثوليكية والأكثر علمانية في المنطقة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من خضوعه لجراحة في الرئة، أثارت تساؤلات بشأن قدرته على تنفيذ الرحلة.

وكان البابا قد خضع في 13 تشرين الأول لجراحة استُؤصل خلالها الفص السفلي من رئته اليمنى، بعد تشخيص إصابته بسرطان غدي في الرئة. وتشمل جولته أوروغواي والأرجنتين والبيرو، وتمتد من 6 إلى 17 تشرين الثاني.