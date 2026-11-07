قبل تسلّم التكليف رسمياً... أيزنكوت: حان وقت تشكيل حكومة طوارئ

دعا زعيم حزب "يشار" المعارض، غادي أيزنكوت، إلى تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، وذلك قبل تسلّمه رسمياً الأحد التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء .

وقال أيزنكوت، السبت، في منشور عبر منصة "إكس": "حان الوقت الآن لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأبذل كل ما في وسعي لأكون على قدر هذه المسؤولية".

ويأتي موقفه بعدما أعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيكلّفه تشكيل الحكومة المقبلة، على أن يتسلّم التفويض رسمياً الأحد في مقر إقامة الرئيس.

وسيكون أمام أيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية أن يمنحه مهلة إضافية تصل إلى 14 يوماً.