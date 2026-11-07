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عربي-دولي

"سنتكوم": تعطيل سفينة تجارية حاولت خرق حصار إيران في خليج عُمان

Lebanon 24
07-11-2026 | 16:53
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سنتكوم: تعطيل سفينة تجارية حاولت خرق حصار إيران في خليج عُمان
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن طائرة عسكرية عطّلت، السبت، سفينة البضائع "إم في هدى" في خليج عُمان، بعدما تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة وحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران، وفق بيان للقيادة.

وأوضحت أن الطائرة أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة، التي ترفع علم سانت كيتس، بعد توجيه الطاقم إلى مغادرة الأجزاء المستهدفة. وأضافت أن السفينة كانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية عقب زيارة ميناء إيراني.

وبحسب البيان، أعادت القوات الأميركية توجيه 147 سفينة تجارية امتثلت للتحذيرات منذ تموز، وعطّلت خمس سفن رفضت الامتثال، بينها "إم في هدى".

وقالت القيادة إنها دمّرت سابقاً عشر ناقلات نفط تجارية إيرانية وصفتها بأنها جزء من شبكة "الظل" التابعة للحرس الثوري، والمقدّرة قيمتها بمليارات الدولارات.

وأكدت "سنتكوم" مواصلة فرض الحصار، داعية الملاحين قرب السواحل الإيرانية والمياه المحيطة بها إلى الالتزام بتحذيرات القوات الأميركية.

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