"سنتكوم": تعطيل سفينة تجارية حاولت خرق حصار إيران في خليج عُمان

أعلنت الأميركية "سنتكوم" أن طائرة عسكرية عطّلت، السبت، سفينة البضائع "إم في هدى" في خليج ، بعدما تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة وحاول خرق الحصار البحري المفروض على ، وفق بيان للقيادة.

وأوضحت أن الطائرة أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة، التي ترفع علم ، بعد توجيه الطاقم إلى مغادرة الأجزاء المستهدفة. وأضافت أن السفينة كانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية عقب زيارة ميناء إيراني.

وبحسب البيان، أعادت القوات الأميركية توجيه 147 سفينة تجارية امتثلت للتحذيرات منذ ، وعطّلت خمس سفن رفضت الامتثال، بينها "إم في هدى".

وقالت القيادة إنها دمّرت سابقاً عشر ناقلات نفط تجارية إيرانية وصفتها بأنها جزء من شبكة "الظل" التابعة للحرس الثوري، والمقدّرة قيمتها بمليارات الدولارات.

وأكدت "سنتكوم" مواصلة فرض الحصار، داعية الملاحين قرب السواحل والمياه المحيطة بها إلى الالتزام بتحذيرات القوات الأميركية.