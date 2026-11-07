ترامب يعرض على رئيس "UFC" التحدث باسم البيت الأبيض: أرجوك اقبل المنصب

وجّه الرئيس الأميركي عرضاً إلى الرئيس التنفيذي لمنظمة "UFC" دانا وايت لتولي منصب المتحدث باسم ، خلفاً لكاتي زكاريا التي أقالها بعد خمسة أيام من تعيينها.

وقال ، السبت، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وايت سيكون متحدثاً "لا مثيل له"، واختتم منشوره بمناشدته: "دانا، أرجوك اقبل المنصب!".

وأضاف أنه طلب من وايت اصطحاب مجموعة من المساعدين، وذكر أسماء مقاتلين ومقاتلات، بينهم إسلام ماخاشيف وخبيب نورمحمدوف وجاستن غايتجي ودانيال كورمييه وأماندا نونيز، قائلاً إن إدارته تحتاج إليهم لمواجهة ما وصفه بـ"اليسار المتطرف المجنون".

وجاء بعد إقالة زكاريا، التي خلفت . وقال ترامب إنه شجّعها على إعادة النظر في استمرارها بالوظيفة، متسائلاً عمّا إذا كانت بحاجة إلى تحمّل أعبائها.

وكان ظهور زكاريا الأول أمام الصحافيين قد واجه انتقادات لأدائها، فيما تداولت تقارير إعلامية تساؤلات بشأن مؤهلاتها القانونية واحتمال تقديم نفسها كمحامية، رغم عدم اجتيازها امتحان المحاماة في عام 2011.