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عربي-دولي

ترامب يعرض على رئيس "UFC" التحدث باسم البيت الأبيض: أرجوك اقبل المنصب

Lebanon 24
07-11-2026 | 16:55
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ترامب يعرض على رئيس UFC التحدث باسم البيت الأبيض: أرجوك اقبل المنصب
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وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضاً إلى الرئيس التنفيذي لمنظمة "UFC" دانا وايت لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، خلفاً لكاتي زكاريا التي أقالها بعد خمسة أيام من تعيينها.

وقال ترامب، السبت، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن وايت سيكون متحدثاً "لا مثيل له"، واختتم منشوره بمناشدته: "دانا، أرجوك اقبل المنصب!".

وأضاف أنه طلب من وايت اصطحاب مجموعة من المساعدين، وذكر أسماء مقاتلين ومقاتلات، بينهم إسلام ماخاشيف وخبيب نورمحمدوف وجاستن غايتجي ودانيال كورمييه وأماندا نونيز، قائلاً إن إدارته تحتاج إليهم لمواجهة ما وصفه بـ"اليسار المتطرف المجنون".

وجاء العرض بعد إقالة زكاريا، التي خلفت كارولين ليفيت. وقال ترامب إنه شجّعها على إعادة النظر في استمرارها بالوظيفة، متسائلاً عمّا إذا كانت بحاجة إلى تحمّل أعبائها.

وكان ظهور زكاريا الأول أمام الصحافيين قد واجه انتقادات لأدائها، فيما تداولت تقارير إعلامية تساؤلات بشأن مؤهلاتها القانونية واحتمال تقديم نفسها كمحامية، رغم عدم اجتيازها امتحان المحاماة في كاليفورنيا عام 2011.

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