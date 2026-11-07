أردوغان لترامب: مستمرون في جهود السلام بين واشنطن وطهران

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان لنظيره الأميركي أن أنقرة ستواصل مساعيها لإحلال السلام بين وإيران، داعياً إلى معالجة التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.

وبحسب بيان للرئاسة التركية نقلته "رويترز"، تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، السبت، الحرب في أيضاً، حيث شدّد أردوغان على استمرار دعم جهود إنهائها، وحضّ على تكثيف الاتصالات مع كييف وموسكو.

ويأتي الاتصال بعد زيارة مسؤولين كبار من تركيا والسعودية وباكستان إلى طهران أواخر تشرين الأول، ضمن مساعٍ لفتح قنوات تفاوضية ومنع تجدد التصعيد العسكري.

وكانت قطر قد أعلنت في 3 تشرين الثاني أن وطهران تراجعان مقترحات لتقريب مواقفهما. وفي اليوم نفسه، قال مسؤول إيراني رفيع لـ"رويترز" إن الجانبين لا يزالان بعيدين عن اتفاق، وإن طهران تشترط تلبية مطالبها لإعادة فتح مضيق هرمز قبل بحث الملف .

وفي الشأن الأوكراني، تسبق دعوة أردوغان محادثات ثلاثية مقررة في أبوظبي يومَي 10 و11 تشرين الثاني، بمشاركة ممثلين عن وأوكرانيا والولايات المتحدة، لبحث خفض التصعيد والترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.