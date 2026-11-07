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عربي-دولي

أردوغان لترامب: مستمرون في جهود السلام بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
07-11-2026 | 16:57
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أردوغان لترامب: مستمرون في جهود السلام بين واشنطن وطهران
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأميركي دونالد ترامب أن أنقرة ستواصل مساعيها لإحلال السلام بين الولايات المتحدة وإيران، داعياً إلى معالجة التوتر عبر القنوات الدبلوماسية.

وبحسب بيان للرئاسة التركية نقلته "رويترز"، تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، السبت، الحرب في أوكرانيا أيضاً، حيث شدّد أردوغان على استمرار دعم جهود إنهائها، وحضّ على تكثيف الاتصالات مع كييف وموسكو.

ويأتي الاتصال بعد زيارة مسؤولين كبار من تركيا والسعودية وباكستان إلى طهران أواخر تشرين الأول، ضمن مساعٍ لفتح قنوات تفاوضية ومنع تجدد التصعيد العسكري.

وكانت قطر قد أعلنت في 3 تشرين الثاني أن واشنطن وطهران تراجعان مقترحات لتقريب مواقفهما. وفي اليوم نفسه، قال مسؤول إيراني رفيع لـ"رويترز" إن الجانبين لا يزالان بعيدين عن اتفاق، وإن طهران تشترط تلبية مطالبها لإعادة فتح مضيق هرمز قبل بحث الملف النووي.

وفي الشأن الأوكراني، تسبق دعوة أردوغان محادثات ثلاثية مقررة في أبوظبي يومَي 10 و11 تشرين الثاني، بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، لبحث خفض التصعيد والترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.

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الولايات المتحدة

دونالد ترامب

أوكرانيا

السعودية

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