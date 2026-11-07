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عربي-دولي

هجوم بولندا.. مطلق النار قتل 6 أشخاص ثم عُثر على 3 جثث في منزله!

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:14
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هجوم بولندا.. مطلق النار قتل 6 أشخاص ثم عُثر على 3 جثث في منزله!
هجوم بولندا.. مطلق النار قتل 6 أشخاص ثم عُثر على 3 جثث في منزله! photos 0
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كشفت السلطات البولندية أن الرجل الذي قتل تسعة أشخاص في مدينة كراكوف كان مفتوناً بأيديولوجيات اليمين المتطرف، ويحمل أفكاراً قومية متشددة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الهجوم الذي هزّ البلاد.

وبحسب موقع "India Today"، أطلق المهاجم النار من سيارة متحركة في ساحة السوق الرئيسية التاريخية في كراكوف، السبت 7 تشرين الثاني، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم أربع نساء ورجلان، وإصابة 15 آخرين على الأقل، بينهم شرطيان.

وقال وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي إن المؤشرات الأولية تدل على أن المهاجم، وهو مواطن بولندي في منتصف العشرينيات من عمره، كان مفتوناً بأيديولوجيات اليمين المتطرف، ويحمل أفكاراً قومية متشددة.

وكان المهاجم يقود سيارته في وسط المدينة، عندما فتح النار عشوائياً باستخدام بندقية آلية، قبل أن تتبادل الشرطة إطلاق النار معه وتصيبه، ثم تنقله إلى المستشفى قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأفادت المتحدثة باسم شرطة كراكوف كاتارزينا تشيسلو عن أن المهاجم كان يرتدي ملابس ذات طابع عسكري، واستخدم سلاحاً طويلاً شبيهاً بالأسلحة العسكرية، فيما عثرت الشرطة على أسلحة وذخائر إضافية داخل سيارته.

ولم تقتصر حصيلة القتلى على ضحايا الهجوم في وسط المدينة، إذ عُثر لاحقاً على ثلاث جثث داخل شقة المشتبه به في مدينة أوستروفيتس شفيتوكرزيسكي، خارج كراكوف. وقال مسؤول في مقر الشرطة الوطنية إن الضحايا يُعتقد أنهم والداه وشقيقته، ما رفع العدد الإجمالي للقتلى إلى تسعة.

وكان وزير الدفاع البولندي قد وصف الهجوم بأنه عمل إرهابي، فيما تواصل السلطات التحقيق في خلفيات المهاجم والظروف التي سبقت إطلاقه النار.

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