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عربي-دولي

ألغام بحرية تشعل ناقلتي نفط في مضيق هرمز... وإيران تكشف التفاصيل

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:29
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ألغام بحرية تشعل ناقلتي نفط في مضيق هرمز... وإيران تكشف التفاصيل
ألغام بحرية تشعل ناقلتي نفط في مضيق هرمز... وإيران تكشف التفاصيل photos 0
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أعلنت إيران أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، في حادث جديد يضاف إلى سلسلة التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن الناقلتين خالفتا القواعد المعمول بها، وسلكتا مسارات غير مصرح بها، قبل اصطدامهما بالألغام في منطقتين مختلفتين من المضيق.

ولم تتضح بعد مدى الأضرار التي لحقت بالناقلتين أو حجم الحرائق التي اندلعت على متنهما.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن الحرس الثوري، أن إحدى الناقلتين أصيبت في الجزء الشرقي من المضيق، فيما تعرضت الثانية للحادث داخل الممر البحري، مشيرة إلى أن السفينتين أوقفتا أنظمة الملاحة وتحديد المواقع قبل محاولة عبور مسار وصفته طهران بأنه غير مصرح به.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية أسماء الناقلتين أو جنسيتيهما، كما لم تتوافر معلومات عن أفراد طاقميهما أو وقوع إصابات.

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وكالة الأنباء الإيرانية

الحرس الثوري الإيراني

وكالة الأنباء

الحرس الثوري

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الإيرانية

الأناضول

الإيراني

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