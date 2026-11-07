ألغام بحرية تشعل ناقلتي نفط في مضيق هرمز... وإيران تكشف التفاصيل

أعلنت أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في ، في حادث جديد يضاف إلى سلسلة التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

ونقلت الرسمية "إرنا" عن قوله إن الناقلتين خالفتا القواعد المعمول بها، وسلكتا مسارات غير مصرح بها، قبل اصطدامهما بالألغام في منطقتين مختلفتين من المضيق.

ولم تتضح بعد مدى الأضرار التي لحقت بالناقلتين أو حجم الحرائق التي اندلعت على متنهما.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة " "، نقلاً عن ، أن إحدى الناقلتين أصيبت في الجزء الشرقي من المضيق، فيما تعرضت الثانية للحادث داخل الممر البحري، مشيرة إلى أن السفينتين أوقفتا أنظمة الملاحة وتحديد المواقع قبل محاولة عبور مسار وصفته بأنه غير مصرح به.

ولم تُعلن السلطات أسماء الناقلتين أو جنسيتيهما، كما لم تتوافر معلومات عن أفراد طاقميهما أو وقوع إصابات.