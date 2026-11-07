من حلبة القتال إلى البيت الأبيض؟ دانا وايت يلتقي ترامب الاثنين

يعتزم رئيس منظمة UFC دانا وايت لقاء الرئيس الأميركي في الاثنين، لمناقشة عرض تلقّاه لتولي منصب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأميركية، في خطوة غير مألوفة أثارت تساؤلات بشأن انتقال أحد أبرز وجوه عالم الفنون القتالية إلى العمل السياسي.

وكان قد أعلن السبت 7 تشرين الثاني أنه عرض على وايت تولي المنصب، واصفاً إياه بأنه "مقاتل ومحارب"، وداعياً إياه إلى قبول المهمة.

وقال وايت، خلال مؤتمر صحافي في على هامش فعالية للملاكمة، إنه سيتوجه إلى للقاء ترامب الاثنين، بعدما سأله الصحافيون عن . وعندما طُرح عليه سؤال حول كيفية التوفيق بين المنصب المحتمل ومسؤولياته الحالية في عالم القتال، أجاب: "لديّ بالفعل الكثير من الوظائف".

ولم يؤكد وايت ما إذا كان يفكر جدياً في قبول العرض، كما امتنع عن كشف تفاصيل محادثاته السابقة مع ترامب، مكتفياً بالقول: "أنا متأكد من أن لدينا المزيد لنتحدث عنه بعد ذلك".

ونشر وايت قبل المؤتمر الصحافي صورة له أمام المنصة المخصصة للمتحدث باسم البيت الأبيض، وأرفقها بعبارة "إلى الفصل التالي".

كما طلب ترامب من وايت اصطحاب عدد من مقاتلي UFC للعمل معه كمساعدين، وذكر أسماء إسلام ماخاتشيف وخبيب نورمحمدوف وجاستن غايتجي ودانيال كورمييه وأماندا نونيس، إضافة إلى "كايلا "، في إشارة يُرجّح أنها للمقاتلة كايلا .

ويأتي العرض في وقت لا يزال فيه منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغراً، بعدما غادرت المنصب في نهاية آب، ثم انتهت فترة كاتي زكريا بعد خمسة أيام فقط من توليها المهمة.

ويرتبط ترامب ووايت بعلاقة صداقة طويلة، كما ظهر الأخير إلى جانب الرئيس في مناسبات انتخابية، وشارك في تنظيم فعالية لـUFC على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في حزيران الماضي، ضمن الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال .