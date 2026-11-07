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عربي-دولي

زلزال قوي يهز وسط اليابان... 22 مصاباً وتحذيرات من هزات جديدة

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:34
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زلزال قوي يهز وسط اليابان... 22 مصاباً وتحذيرات من هزات جديدة
زلزال قوي يهز وسط اليابان... 22 مصاباً وتحذيرات من هزات جديدة photos 0
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات وسط اليابان فجر الأحد، ما أدى إلى إصابة 22 شخصاً على الأقل، وتحطيم واجهات متاجر وتناثر محتويات المحال والمكتبات، فيما حذّرت السلطات من احتمال وقوع هزات أرضية قوية خلال الأيام المقبلة.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال وقع عند الساعة 1:04 بعد منتصف الليل، وكان مركزه في محافظة شيزوؤكا على عمق نحو 40 كيلومتراً تحت سطح الأرض. وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ5.5 درجات.

وبحسب تقرير نشره موقع "NTD"، امتد تأثير الهزة إلى مناطق واسعة قرب محافظة آيتشي، وشمل مدن هاماماتسو وكيوتو ونارا، إضافة إلى محافظات ياماناشي وغيفو. وسُجلت أقوى الاهتزازات في آيتشي، فيما لم يشعر سكان طوكيو بالزلزال.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية يابانية واجهات متاجر محطمة وشظايا زجاج متناثرة في الشوارع، كما تناثرت الكتب من رفوف إحدى المكتبات. وشملت الإصابات أشخاصاً سقطوا على السلالم أثناء محاولتهم مغادرة المباني.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث هزات قوية خلال الأسبوع المقبل، ولا سيما في اليومين أو الثلاثة المقبلة، داعية السكان إلى الانتباه لاحتمال وقوع انهيارات طينية وتساقط الصخور، خصوصاً إذا هطلت الأمطار.

وقال مسؤول في الوكالة إن السلطات لم ترصد حتى الآن أي تغيّر واضح في منطقة خندق نانكاي، حيث يحذّر العلماء من احتمال وقوع زلزال هائل.

وعلى صعيد حركة النقل، سُيّرت قطارات "شينكانسن" السريعة بسرعات مخفّضة في المناطق المتأثرة كإجراء احترازي، تحسباً لاحتمال تضرر خطوط السكك الحديدية.

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