استهداف جديد للسعودية بصاروخ باليستي... والدفاعات تعترضه

أعلنت ، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه من ، في حين أكدت السلطات انتهاء حالة التهديد التي دفعت إلى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدد من المدن.

وقال المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، اللواء الركن المالكي، إن جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من ، أطلقت الصاروخ باتجاه المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية اعترضته ودمّرته قبل وصوله إلى هدفه.

وكانت السعودي قد أعلنت في وقت سابق تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في مدن الدمام والأحساء وأبقيق، قبل أن تعلن لاحقاً زوال الخطر.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تكرار الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية.