استهداف جديد للسعودية بصاروخ باليستي... والدفاعات تعترضه

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أعلنت السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة، في حين أكدت السلطات انتهاء حالة التهديد التي دفعت إلى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدد من المدن.
وقال المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إن جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، أطلقت الصاروخ باتجاه المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الدفاعات الجوية اعترضته ودمّرته قبل وصوله إلى هدفه.
وكانت مديرية الدفاع المدني السعودي قد أعلنت في وقت سابق تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في مدن الدمام والأحساء وأبقيق، قبل أن تعلن لاحقاً زوال الخطر.
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تكرار الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية.