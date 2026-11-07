الشتاء يفاقم مأساة النازحين في غزة... 70 ألف خيمة غمرتها المياه (فيديو)

فاقمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على معاناة ، بعدما غمرت المياه عشرات آلاف الخيام التي تؤوي عائلات فقدت منازلها خلال الحرب، تاركةً أعداداً كبيرة منهم من دون مأوى، وسط تحذيرات من تداعيات البرد وانتشار الأمراض.



وقال الحكومي في غزة إن نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات آلاف النازحين غمرتها المياه في اليوم الأول من هطول الأمطار، مشيراً إلى انهيار عشرات الجدران والأسقف المتصدعة، ما أدى إلى وقوع إصابات، بعضها خطير.

لمن يسأل عن حالنا في غزة أمطار قوية تغرق الخيام وتقتلعها وبرد يغزو أجساد الصغار ، الماء يتسرب إلى الفراش ، أطفال ببطانيات مبللة يرتجفون ،يلتصقون بأجساد أمهاتهم لا شيء جاف هنا و بحر هائج بجوار خيامنا ! وصرخات توجع القلب مع كل قطرة مطر تسقط علينا تسقط دموعنا متل النهر غزة 7/11/2026 — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) November 7, 2026 Advertisement



وبدأت مئات العائلات النازحة مغادرة المخيمات في أجزاء من مدينة غزة ومناطق وسط القطاع وشماله، بعدما غمرتها مياه الأمطار منذ ساعات صباح السبت.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن فرق الإنقاذ تلقت أكثر من 1500 اتصال خلال الليل من سكان طلبوا المساعدة بصورة عاجلة بعدما غمرت المياه خيامهم، موضحاً أن الجهاز يعمل من دون معدات أو إمكانات.



ودعا بصل والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ مئات آلاف النازحين من تداعيات الفيضانات التي اجتاحت خيامهم. وبدأت مئات العائلات النازحة مغادرة المخيمات في أجزاء من مدينة غزة ومناطق وسط القطاع وشماله، بعدما غمرتها مياه الأمطار منذ ساعات صباح السبت.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن فرق الإنقاذ تلقت أكثر من 1500 اتصال خلال الليل من سكان طلبوا المساعدة بصورة عاجلة بعدما غمرت المياه خيامهم، موضحاً أن الجهاز يعمل من دون معدات أو إمكانات.ودعا بصل والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ مئات آلاف النازحين من تداعيات الفيضانات التي اجتاحت خيامهم.