طهران تعلن إعدام 3 متهمين بتنفيذ عمليات لمصلحة إسرائيل وأميركا

نفّذت السلطات ، الأحد 8 تشرين الثاني، أحكام الإعدام بحق ثلاثة رجال أُدينوا بالمشاركة في أعمال اضطرابات مسلّحة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني 2026، واتُّهموا بتنفيذ عمليات لمصلحة والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية خبر تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن الرجال الثلاثة أُدينوا على خلفية مشاركتهم في أعمال مسلحة خلال الاحتجاجات، إضافة إلى اتهامهم بالعمل لصالح الدولتين.

ولم تتضمن المعلومات الرسمية تفاصيل إضافية عن هويات الرجال الثلاثة أو طبيعة العمليات التي نُسبت إليهم، كما لم توضح ملابسات تنفيذ أحكام الإعدام.

وتأتي هذه الإعدامات في سياق استمرار السلطات الإيرانية في تنفيذ أحكام بحق أشخاص أوقفتهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام، والتي واجهتها السلطات بحملة أمنية واسعة.