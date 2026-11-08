الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد الحوثيين

أعلنت القوات الحكومية ، السبت، تنفيذ 875 عملية ضد الحوثيين خلال الساعات الأخيرة، ضمن عملية "فجر اليمن"، قالت إنها أسفرت عن مقتل أو شلّ حركة 130 مقاتلاً وقائداً.

وأوضح المتحدث العسكري ماجد النازيلي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن العمليات استهدفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم ومعداتهم، بمساندة الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية. وأضاف أنها دمّرت أو ألحقت أضراراً بـ50 آلية وقطعة من المعدات العسكرية، بينها منصات لإطلاق الصواريخ.

وفي تعز، واصلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية المتحالفة معها صدّ هجمات الحوثيين واستهداف مواقعهم وتحركاتهم. كما طالت العمليات مواقع وتعزيزات في مأرب والجوف، بالتزامن مع استمرار المواجهات على الجبهتين الجنوبية والغربية.

وأكد الجيش اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على الحصيلة المعلنة.