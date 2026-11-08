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عربي-دولي

البابا من أوروغواي: أطفال يتغيّبون عن المدرسة خوفاً من الرصاص

Lebanon 24
08-11-2026 | 02:07
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البابا من أوروغواي: أطفال يتغيّبون عن المدرسة خوفاً من الرصاص
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ندّد البابا لاوون الرابع عشر بعنف عصابات المخدرات الذي يهدّد الأطفال في أوروغواي، خلال جولة سيراً في حي كاسافاي بالعاصمة مونتيفيديو، مؤكداً أن الخوف وانعدام الأمن يحرمان بعضهم من التعليم والمستقبل.

وقال أمام حشد في الهواء الطلق: "في أوروغواي، هناك أطفال لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم يخافون من ألا يعودوا إلى منازلهم أبداً". وأضاف أنه لا ينبغي لأي طفل في بلد غني بالموارد أن ينام جائعاً، أو يتخلى عن تعليمه بسبب انعدام الأمن، أو يفقد حياته جراء العنف.

ويبلغ معدل جرائم القتل في كاسافاي والأحياء المحيطة به 41.7 جريمة لكل مئة ألف نسمة، أي ثلاثة أضعاف المعدل المسجّل في مونتيفيديو، نتيجة الاشتباكات بين عصابات المخدرات. وتقدّر الحكومة أن خُمس جرائم القتل في البلاد مرتبط بتجارة المخدرات.

وروت ممرضة تُدعى كلوديا، لوكالة "فرانس برس"، كيف يمكن أن يتحول الحي من الهدوء إلى الخطر خلال دقائق، مستذكرةً مقتل شخص بالرصاص أمام منزلها. وأعرب سكان عن أملهم في استمرار الهدوء الذي رافق الزيارة، رغم تشكيك بعضهم في بقاء الانتشار الأمني والإجراءات بعد مغادرة البابا.

وخلال زيارته الجامعة الكاثوليكية في أوروغواي، دعا البابا إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الكرامة الإنسانية، وحضّ المؤسسات التعليمية على وضع "الإنسان قبل الخوارزمية".

كما ترأس أمسية صلاة في ملعب سينتيناريو التاريخي بحضور 60 ألف شخص، ودعا خلال قداس في بايساندو إلى تعزيز الروابط وبناء الجسور. ومن ساحة الاستقلال في مونتيفيديو، أطلق نداءً لحماية الأجنّة وإتاحة الرعاية الصحية للجميع، متطرقاً إلى ارتفاع معدلات الانتحار.

وشهدت الزيارة نشر نحو خمسة آلاف شرطي ومئة جندي. وتأتي بعد قرابة ثلاثة أسابيع من خضوع البابا لجراحة في مستشفى جيميلي بروما، أُزيل خلالها ورم سرطاني وجزء من رئته اليمنى، فيما نقل الفاتيكان عن الأطباء تأكيد قدرته على السفر.

وينتقل البابا الأحد إلى الأرجنتين، قبل محطة مرتقبة في البيرو الأربعاء.

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