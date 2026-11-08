حريق يدمّر منزل شرطي في فرنسا.. والداخلية ترجّح استهدافه بسبب مهنته

رجّحت أن يكون الحريق الذي دمّر منزل شرطي في ، جنوب غربي البلاد، السبت، عملاً متعمّداً مرتبطاً بمهنته.

وقال إن "كل الدلائل تشير إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي لا يمكن التسامح معه ارتُكب بسبب مهنة الشرطي"، موضحاً أن النيران أتت على المنزل رغم تدخل فرق الإطفاء.

وتعهّد نونيز، في منشور عبر منصة "إكس"، بحشد جميع الموارد اللازمة لتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

وتأتي الحادثة في ظل اضطرابات تشهدها على خلفية احتجاجات دعت إليها نقابات عمالية ودعمتها مجموعات طلابية، اعتراضاً على غلاء المعيشة وتردّي والتعليم. وقد تخللت المظاهرات مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، فيما نشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في ومناطق أخرى.