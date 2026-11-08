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عربي-دولي

حريق يدمّر منزل شرطي في فرنسا.. والداخلية ترجّح استهدافه بسبب مهنته

Lebanon 24
08-11-2026 | 02:10
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حريق يدمّر منزل شرطي في فرنسا.. والداخلية ترجّح استهدافه بسبب مهنته
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رجّحت السلطات الفرنسية أن يكون الحريق الذي دمّر منزل شرطي في مدينة أوش، جنوب غربي البلاد، السبت، عملاً متعمّداً مرتبطاً بمهنته.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن "كل الدلائل تشير إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي لا يمكن التسامح معه ارتُكب بسبب مهنة الشرطي"، موضحاً أن النيران أتت على المنزل رغم تدخل فرق الإطفاء.

وتعهّد نونيز، في منشور عبر منصة "إكس"، بحشد جميع الموارد اللازمة لتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

وتأتي الحادثة في ظل اضطرابات تشهدها فرنسا على خلفية احتجاجات دعت إليها نقابات عمالية ودعمتها مجموعات طلابية، اعتراضاً على غلاء المعيشة وتردّي الخدمات العامة والتعليم. وقد تخللت المظاهرات مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، فيما نشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في باريس ومناطق أخرى.

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