الملك تشارلز لا يستبعد زيارة الصين.. بعد 40 عاماً على رحلة إليزابيث

أبقى الملك تشارلز الثالث احتمال زيارة مفتوحاً، إذا طلبت الحكومة ذلك، وفق ما أفاد أحد مساعديه، بعد أربعة عقود على الزيارة الوحيدة التي قام بها عاهل بريطاني إلى البلاد.

وقال المساعد للصحافيين، في ختام جولة للملك في منطقة الكاريبي استمرت تسعة أيام، إن أي طلب حكومي بهذا الشأن سيُدرس "بعناية فائقة"، مشيراً إلى أهمية الصين وتعقيدات إعداد برنامج زيارة لها.

وكانت الثانية قد زارت الصين برفقة الأمير فيليب في تشرين الأول 1986، وشملت رحلتها وشانغهاي وغوانغجو. وجاءت الزيارة بعد عامين من توقيع الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي حدّد شروط إعادة إلى السيادة .

وتشهد العلاقات بين وبكين توترات مرتبطة بهونغ كونغ وحقوق الإنسان واتهامات بالتجسس. ورداً على سؤال عن احتمال طلب رئيس الوزراء آندي بيرنهام من الملك زيارة الصين، قال متحدث باسم داونينغ ستريت لوكالة "فرانس برس" إن الرحلات الخارجية للملك "مسألة تخص ".

واعتبر مساعد تشارلز أن حياد الملك السياسي قد يجعله "سلاحاً سرياً رائعاً" للحكومة في التعامل مع علاقات دولية معقّدة، مؤكداً اهتمامه بتجديد الروابط ومعالجة البيئية.

وسبق لتشارلز، حين كان أميراً لويلز، أن مثّل في مراسم تسليم هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.