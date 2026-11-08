هجوم صاروخي يستهدف الحي المالي في الرياض... ومبنى لأرامكو يتضرر

نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود أن هجوماً للحوثيين استهدف عبدالله المالي في ، وألحق أضراراً بمبنى في المنطقة.

وقال شاهد إن "برج أرامكو في كافد" استُهدف، فيما أكد شاهدان آخران تضرّر المبنى الزجاجي.

وكان التحالف بقيادة ، الداعم للحكومة المعترف بها دولياً، قد أعلن صباح الأحد اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.