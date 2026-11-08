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عربي-دولي

هجوم صاروخي يستهدف الحي المالي في الرياض... ومبنى لأرامكو يتضرر

Lebanon 24
08-11-2026 | 02:27
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هجوم صاروخي يستهدف الحي المالي في الرياض... ومبنى لأرامكو يتضرر
هجوم صاروخي يستهدف الحي المالي في الرياض... ومبنى لأرامكو يتضرر photos 0
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود أن هجوماً للحوثيين استهدف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض صباح الأحد، وألحق أضراراً بمبنى أرامكو في المنطقة.

وقال شاهد إن "برج أرامكو في كافد" استُهدف، فيما أكد شاهدان آخران تضرّر المبنى الزجاجي.

وكان التحالف بقيادة السعودية، الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أعلن صباح الأحد اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.

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