أردوغان يتوجه إلى قره باغ للمشاركة في احتفالات "يوم النصر" الأذربيجاني

توجّه الرئيس ، الأحد، إلى منطقة قره باغ في أذربيجان، للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة "يوم النصر"، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأفادت وكالة "الأناضول" عن أن أردوغان غادر مطار أتاتورك في إسطنبول، حيث كان في وداعه جودت يلماز، ومحافظ إسطنبول داود غول، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير.

ورافق الرئيس التركي في الزيارة زوجته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ومدير الاتصالات برهان الدين .

كما ضم الوفد كبير مستشاري الرئاسة للشؤون الخارجية والأمنية عاكف جاغاتاي كيليتش، ونائب العدالة والتنمية ورئيس العلاقات مع الدول كورشاد زورلو، إضافة إلى يلدريم، رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية.