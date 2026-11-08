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عربي-دولي

أردوغان يتوجه إلى قره باغ للمشاركة في احتفالات "يوم النصر" الأذربيجاني

Lebanon 24
08-11-2026 | 03:21
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أردوغان يتوجه إلى قره باغ للمشاركة في احتفالات يوم النصر الأذربيجاني
أردوغان يتوجه إلى قره باغ للمشاركة في احتفالات يوم النصر الأذربيجاني photos 0
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توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى منطقة قره باغ في أذربيجان، للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة "يوم النصر"، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأفادت وكالة "الأناضول" عن أن أردوغان غادر مطار أتاتورك في إسطنبول، حيث كان في وداعه نائب الرئيس جودت يلماز، ومحافظ إسطنبول داود غول، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير.

ورافق الرئيس التركي في الزيارة زوجته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ومدير الاتصالات برهان الدين دوران.

كما ضم الوفد كبير مستشاري الرئاسة للشؤون الخارجية والأمنية عاكف جاغاتاي كيليتش، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس العلاقات مع الدول التركية كورشاد زورلو، إضافة إلى بن علي يلدريم، رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية.

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رجب طيب أردوغان

وزير الخارجية

نائب الرئيس

طيب أردوغان

نائب رئيس

إلهام علي

رئيس حزب

التركية

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