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عربي-دولي

فضيحة في أميركا... العثور على آلاف الملفات تحتوي على مواد إستغلال جنسيّ للأطفال

Lebanon 24
08-11-2026 | 06:22
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فضيحة في أميركا... العثور على آلاف الملفات تحتوي على مواد إستغلال جنسيّ للأطفال
فضيحة في أميركا... العثور على آلاف الملفات تحتوي على مواد إستغلال جنسيّ للأطفال photos 0
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يُواجه طبيب المسالك البولية للأطفال السابق برايان ساك دعاوى قضائيّة، تقدّمت بها عائلات 13 طفلاً، على خلفية اتهامات بحيازة مواد اعتداء جنسيّ على الأطفال.
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وتشير الدعوى المقدمة أمام محكمة اتحادية في ولاية ميشيغان، إلى العثور على أكثر من 27 ألف ملف يتعلق بأطفال داخل حساب للطبيب على منصة "دروب بوكس"، بينها 1291 ملفاً يُشتبه في احتوائها على مواد استغلال جنسي للأطفال.

وبحسب الشكوى، تضمنت الملفات صوراً ومقاطع مصورة لفحوصات وإجراءات جراحية حساسة، يُزعم أن بعضها التُقط باستخدام هاتف الطبيب الشخصي.

وأفادت عائلات بأن أطفالها، وبينهم رضع، تُركوا بمفردهم مع الطبيب أثناء الفحوصات أو تحت تأثير التخدير، فيما تحدث بعض الأهالي عن ملاحظتهم استخدامه هاتفاً محمولاً.

ولم تقتصر الدعوى على الطبيب، بل شملت مستشفيات عمل لديها، بينها "نيشن وايد للأطفال" و"ميرسي هيلث سانت فنسنت"، وسط اتهامات بالتقصير في الرقابة وحماية خصوصية المرضى.

ويطالب المدعون بتعويضات مالية ودعم نفسي للأطفال، وإبلاغ جميع المرضى السابقين، فضلاً عن تحديد الصور التي احتُفظ بها خارج الأنظمة الطبية واستعادتها وإتلافها. (ارم نيوز)
 
 
 
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