كلفتها 6.6 مليار دولار... خطّة أميركيّة لتسريع بناء الغواصات النوويّة

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ذكر موقع " "، أنّ الأميركيّة تعتزم إنشاء حوض جديد لبناء السفن في مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند، باستثمار إجمالي يُقدّر بنحو 6.6 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تسريع إنتاج الغواصات الهجومية العاملة بالطاقة النووية من طراز "فرجينيا".وبحسب الموقع الإماراتيّ، ستتولى شركة "أندوريل" الأميركية المشاركة في تطوير المنشأة الجديدة، التي تحمل اسم "أرسنال-2"، والمُقرّر أنّ تختصّ بتصنيع المكونات الأساسية اللازمة لبناء الغواصات.وبحسب الخطة المعلنة، ستبلغ مساهمة الشركة نحو 3.7 مليار دولار، فيما ستُقدّم الحكومة الأميركية 2.9 مليار دولار لتمويل المشروع، الذي يتوقّع أنّ يُوفّر نحو 3100 فرصة عمل جديدة في ولاية ماريلاند، على أن يبدأ تشغيله عام 2030.ومن المقرر نقل المكونات المصنعة في المنشأة إلى حوضي "جنرال دايناميكس إلكتريك بوت" في ولاية كونيتيكت و"نيوبورت نيوز شيب بيلدينغ" في ولاية فرجينيا، لاستكمال عمليات التجميع النهائي للغواصات.ويكتسب المشروع أهمية إستراتيجية في إطار اتفاقية "أوكوس" الأمنية الموقعة عام 2021 بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، والتي تتضمن تزويد البحرية الملكية بغواصات هجومية أميركية من طراز "فرجينيا".وبموجب خطة التعاون المعلنة في آذار 2023، من المقرر تسليم ثلاث غواصات أميركية إلى في أعوام 2032 و2035 و2038، في إطار مساعي كانبيرا لتعزيز قدراتها البحرية. (ارم نيوز)