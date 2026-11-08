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عربي-دولي

حصيلة عمليات القوات اليمنية ضد الحوثيين

Lebanon 24
08-11-2026 | 11:30
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حصيلة عمليات القوات اليمنية ضد الحوثيين
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ ضربات جوية ونارية ضد مواقع للحوثيين وتجمعاتهم وعتادهم ضمن عملية "فجر اليمن"، وقالت إنها أحرزت تقدماً ميدانياً في الجبهة الشمالية وجبهات الجوف، وسيطرت على مواقع في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.
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وقالت القوات، في بيان، إن الطيران الحربي نفذ 19 غارة في جبهات مأرب وتعز وطور الباحة، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، فيما نفذ الطيران المسيّر 29 طلعة استهدفت مواقع قتالية وآليات وأسلحة ووسائل تابعة لهم.

وأضافت أن المدفعية وراجمات الصواريخ نفذتا 944 عملية استهداف طالت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم ومرابض نيرانهم وتحصيناتهم ومتارسهم ومواضع قناصتهم.


حصيلة أولية للخسائر
وبحسب البيان، أسفرت الاستهدافات، وفق حصيلة أولية للبلاغات الميدانية، عن "تحييد" نحو 267 من قيادات الحوثيين وعناصرهم، بين قتيل وجريح وفار من المعركة.

كما أعلنت القوات تدمير أو إعطاب 97 آلية ومركبة قتالية وقطعة مدفعية ومنصة إطلاق، إلى جانب تدمير عدد من المواقع والتحصينات ومرابض النيران، مشيرة إلى استمرار عمليات الرصد والتحقق لاستكمال الحصيلة.

وفي مأرب، قالت القوات إن منتسبي المناطق العسكرية السادسة والسابعة والثالثة يواصلون التصدي لتحركات الحوثيين واستهداف مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف المحاور.

وفي تعز، تواصل القوات المسلحة، بإسناد من "المقاومة الشعبية"، خوض المواجهات والتصدي لهجمات الحوثيين واستهداف تحركاتهم وتجمعاتهم ومصادر نيرانهم، بحسب البيان.

الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي.. هل تتغير أدوات مواجهة الحوثيين؟
تسعى الحكومة اليمنية إلى ترجمة مواقف الدعم السياسي إلى إجراءات دولية عملية من خلال مطالبة مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية

وأضاف البيان أن وحدات من "قوات الطوارئ" و"درع الوطن" تواصل مهامها في الجبهة الشمالية وجبهات الجوف، و"تطهير" المناطق التي استعادت السيطرة عليها خلال العمليات السابقة من الألغام، مؤكداً إحراز تقدم ميداني جديد، الأحد، إلى جانب استهداف مواقع الحوثيين وتجمعاتهم.

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، أعلنت القوات أن وحدات من "درع الوطن" و"ألوية العمالقة" و"المقاومة الوطنية" تواصل عملياتها، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في بعض القطاعات، فيما تستمر المواجهات في قطاعات أخرى.

وأكدت القوات المسلحة مواصلة عملياتها، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

 
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