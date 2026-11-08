آيزنكوت يعيّن رئيساً للجنة الترتيبات في الكنيست تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن "يشار" غادي آيزنكوت تعيين روي فولكمان رئيساً للجنة الترتيبات في الكنيست، في خطوة تأتي بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لتشكيل الحكومة الجديدة عقب ، وفق ما أوردته صحيفة " ".

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ويشغل فولكمان رئاسة كتلة حزب آيزنكوت، فيما تُعد لجنة الترتيبات من أبرز اللجان في الكنيست، نظراً إلى دورها المحوري في إدارة المفاوضات والإجراءات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعكس هذا التعيين مساعي آيزنكوت إلى تعزيز حضور كتلته ونفوذها داخل ، فضلاً عن الاستعداد لإدارة جدول أعمال الكنيست خلال التي تسبق تشكيل الحكومة.





وجاء القرار بعدما كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، مانحاً إياه مهلة 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.