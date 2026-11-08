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عربي-دولي

ترامب يكشف أهدافاً محتملة لضربات جديدة في إيران

Lebanon 24
08-11-2026 | 14:00
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ترامب يكشف أهدافاً محتملة لضربات جديدة في إيران
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن من "المستبعد جداً" أن يضطر إلى إصدار أمر باستئناف الحرب مع إيران، ما دام هناك تقدم في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أكد استعداد القوات لتنفيذ ضربات جديدة "إذا لزم الأمر".
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وربط ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة CNN، تجنب العودة إلى القتال بتوقيع طهران "اتفاقاً قوياً جداً"، مكرراً 5 مرات أن استئناف العمل العسكري "مستبعد جداً".

وأضاف الرئيس الأميركي: "يتوقف الأمر على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقاً قوياً جداً أم لا"، مضيفاً: "سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، لكننا ضربناهم بقوة شديدة".

واعتبر ترامب أن الضغوط العسكرية والمالية "أضعفت" إيران، قائلاً إنها "تضعف مالياً"، وإن الولايات المتحدة ضربتها عسكرياً ويمكنها "الإجهاز عليها".

ورغم مؤشرات التقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال مظاهر التصعيد مستمرة، إذ تتجه واشنطن إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ليشمل مسارات جديدة، فيما أعلنت طهران رفع القيود التي فرضتها سابقاً على مدى صواريخها الباليستية.

استعدادات عسكرية وأهداف محتملة
ورغم ترجيحه عدم الحاجة إلى استئناف القتال، قال ترامب إن القوات الأميركية جاهزة للتحرك إذا أصدر أمراً بذلك، مشيراً إلى وجود 3 حاملات طائرات في المنطقة.

وأردف: "نحن مستعدون لذلك.. لدي 3 حاملات طائرات هنا.. وصلت الأخرى للتو.. إنها مسلحة بالكامل وجاهزة".

وذكر أن الولايات المتحدة حددت "أهدافاً في البنية التحتية الإيرانية تحسباً لعمل عسكري جديد، تشمل محطات كهرباء وجسوراً"، مضيفاً: "لدينا 38 جسراً ضمن أهدافنا يمكننا إسقاطها في ساعة واحدة حرفياً".

لكنه أعرب عن تفضيله عدم تدمير هذه المنشآت، قائلاً إن إعادة بنائها قد تستغرق 10 سنوات، وإن بناء الجسور يتطلب سنوات.

القدرات الإيرانية
وزعم ترامب أن الدفاعات الجوية الإيرانية دمرت بالكامل، قائلاً: "لم تعد لديهم أي وسائل مضادة للطائرات. لقد زالت جميعها".

كما قال إن إيران تحتفظ بـ"نحو 10% من قدرتها الصاروخية و15% من قدراتها في مجال الطائرات المسيرة"، رابطاً ذلك بتدمير جزء كبير من مصانعها.

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله، عند مستوى نحو 10%، هو تصنيع بعض الصواريخ.. والطائرات المسيّرة عند نحو 15%، لأن كثيراً من مصانعهم دُمرت".

وشدد ترامب على أن العمل العسكري الجديد لن يكون ضرورياً على الأرجح، معتبراً أن الإيرانيين "يريدون بشدة إبرام اتفاق".

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