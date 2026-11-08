تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انفجارات تهزّ مناطق جنوبي إيران

Lebanon 24
08-11-2026 | 15:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
انفجارات تهزّ مناطق جنوبي إيران
انفجارات تهزّ مناطق جنوبي إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تداولت وسائل إعلام وحسابات إيرانية، مساء الأحد، تقارير عن سماع سلسلة انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس جنوبي إيران، إضافة إلى أنباء مماثلة عن انفجارات في مدينة بندر ماهشهر بمحافظة خوزستان.

Advertisement

ونقل موقع "فرارو" الإخباري الإيراني أن خمسة انفجارات سُمعت بالقرب من جزيرة قشم، فيما أفادت تقارير بوقوع انفجارات متتالية في مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان، عند نحو الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وبحسب الموقع، أدت قوة الانفجارات إلى اهتزاز نوافذ المباني، فيما تحدثت أنباء عن تصاعد الدخان من منطقة "نريمان" في جزيرة قشم، وسط مزاعم عن احتمال استهداف منظومة للدفاع الجوي في المنطقة مجدداً.

 

وفي ظل تضارب التقارير، لم تصدر السلطات الإيرانية أي معلومات رسمية تؤكد وقوع الانفجارات أو تحدد طبيعتها، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من أنباء استهداف منظومة الدفاع الجوي أو وقوع أضرار.

مواضيع ذات صلة
انفجارات تهز قشم وسيريك جنوبي إيران.. وأنباء عن استهداف مناطق ساحلية بمقذوفات
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 03:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد مستمر...انفجارات قوية تهز الرياض
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 03:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارات تهزّ عدن
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 03:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران دون الكشف عن طبيعتها
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 03:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز محافظة

الإيرانية

جزيرة قشم

الإيراني

خوزستان

جزيرة

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-11-08
Lebanon24
16:52 | 2026-11-08
Lebanon24
16:46 | 2026-11-08
Lebanon24
16:43 | 2026-11-08
Lebanon24
16:36 | 2026-11-08
Lebanon24
16:24 | 2026-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24