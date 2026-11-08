انفجارات تهزّ مناطق جنوبي إيران

تداولت وسائل إعلام وحسابات إيرانية، مساء الأحد، تقارير عن سماع سلسلة انفجارات في ومدينة عباس جنوبي ، إضافة إلى أنباء مماثلة عن انفجارات في مدينة بندر ماهشهر بمحافظة .

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ونقل موقع "فرارو" الإخباري أن خمسة انفجارات سُمعت بالقرب من قشم، فيما أفادت تقارير بوقوع انفجارات متتالية في مدينة بندر عباس، هرمزغان، عند نحو الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وبحسب الموقع، أدت قوة الانفجارات إلى اهتزاز نوافذ المباني، فيما تحدثت أنباء عن تصاعد الدخان من منطقة "نريمان" في جزيرة قشم، وسط مزاعم عن احتمال استهداف منظومة للدفاع الجوي في المنطقة مجدداً.

وفي ظل تضارب التقارير، لم تصدر السلطات أي معلومات رسمية تؤكد وقوع الانفجارات أو تحدد طبيعتها، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من أنباء استهداف منظومة الدفاع الجوي أو وقوع أضرار.