ملف أمجد يوسف أمام القضاء السوري تمهيداً لمحاكمته في مجزرة التضامن

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تسلّم مكتب النائب العام السوري، الأحد، ملف أمجد يوسف، عقب انتهاء التحقيقات الأولية معه، تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحقه وبحق شركائه، استناداً إلى الأدلة ونتائج التحقيقات التي أحالتها إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية، بحسب ما أوردته قناة "الإخبارية السورية".
من جهتها، أكدت وزارة العدل السورية استمرارها في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مشددةً على التزامها بإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفق الأصول القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد بثّت، في وقت سابق، اعترافات أمجد يوسف، المتهم بتنفيذ مجزرة التضامن عام 2013، وذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه.