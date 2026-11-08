ملف أمجد يوسف أمام القضاء السوري تمهيداً لمحاكمته في مجزرة التضامن

تسلّم السوري، الأحد، ملف أمجد يوسف، عقب انتهاء التحقيقات الأولية معه، تمهيداً لإحالته إلى ، مع تحريك دعوى الحق العام بحقه وبحق شركائه، استناداً إلى الأدلة ونتائج التحقيقات التي أحالتها إدارة في ، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية، بحسب ما أوردته قناة "الإخبارية ".

من جهتها، أكدت السورية استمرارها في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مشددةً على التزامها بإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفق الأصول القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد بثّت، في وقت سابق، اعترافات أمجد يوسف، المتهم بتنفيذ مجزرة التضامن عام 2013، وذلك بعد من إلقاء القبض عليه.